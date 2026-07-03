Reuniéndose con el productor Stuart Price, Madonna prepara el escenario para una evolución del mundo innovador que creó con el álbum ganador del Grammy “Confessions on a Dance Floor”. A lo largo de las 16 pistas mezcladas continuamente en “Confessions II”, explora temas de amor, trauma, pérdida y sanación.
Madonna revive la pista de baile con "Confessions II"
“La gente piensa que la música dance es superficial, pero están muy equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral. Un espacio ritual donde el movimiento reemplaza al lenguaje”, es la consigna del álbum, ya disponible en plataformas.
El álbum refuerza la creencia duradera de Madonna de que la música dance está lejos de ser superficial: la pista de baile es un salvavidas, un lugar para el escapismo, la conexión y la supervivencia; te salvará cada vez.
La artista presentó el álbum, invitando a los fanáticos a la pista de baile con el éxito número 1 de Billboard Dance Airplay, “I Feel So Free”. También estrenó “Bring Your Love” con Sabrina Carpenter en Coachella, marcando 20 años desde su debut en el festival, que posteriormente encabezó la lista UK Club Chart.
Colaboraciones
El álbum cuenta con la participación de su hija, Lola León, en la emotiva canción “The Test”, que ambas coescribieron, con letras profundamente personales que reflejan la sanación y la progresión de su relación. Madonna también colabora por primera vez con el DJ y productor holandés Martin Garrix en la inquietante “Bizzare”, una exploración de las complejidades del amor.
Además, el artista belga Stromae aporta su estilo distintivo a la seductora “My Sins Are My Savior”.
Los productores Andrew Watt y Cirkuit se unen a Stuart Price en dos canciones evocadoras, “Danceteria” y “L.E.S. Girl”, que narran los primeros años de Madonna en la ciudad de Nueva York, celebrando el legendario club, las amistades que la formaron y la vida única que solo Madonna podría capturar.
Logros
Recientemente se anunció que Madonna co-encabezará el primer espectáculo de medio tiempo para la Final de la Copa Mundial de la FIFA 26 el 19 de julio desde el New York New Jersey Stadium. Con una audiencia global esperada que supera los 1.500 millones de espectadores, el mundo estará mirando mientras ella sube al escenario para actuar durante este momento cultural definitorio.
Su pista de “Confessions II” “Read My Lips”, con el cantante colombiano Feid, se ha convertido en un himno del torneo.
El mes pasado, estrenó “Confessions II The Film” en el 25 Festival de Cine de Tribeca. Dirigida por Torso, la experiencia cinematográfica inmersiva da vida a las primeras seis canciones del álbum a través de una narrativa visual audaz y vanguardista que difumina las líneas entre la música, el cine y el performance art.
La ambiciosa película recibió una amplia aclamación crítica inmediata, con Rolling Stone calificándola como “un proyecto visual surrealista y NSFW que palpita como un sueño febril de club extraño”, mientras que The Guardian la elogió como un “festín visual provocativo” y The Fader describió la película como “una odisea de club surrealista cruda, hipnótica y altamente adictiva para una nueva generación”.
La noche anterior, Madonna electrificó la ciudad de Nueva York con una inolvidable actuación sorpresa en Times Square. Anunciado solo 30 minutos antes, el evento atrajo a unos 50.000 fanáticos ansiosos por presenciar a Madonna interpretando nueva música de “Confessions II” por primera vez, así como un puñado de “éxitos queridos” de “Confessions on a Dance Floor”. El evento histórico transformó el corazón de Manhattan en una pista de baile masiva y fue transmitido en vivo exclusivamente en Grindr.
Confessions II - Lista de canciones
1- I Feel So Free
2- Good For The Soul
3- One Step Away
4- Bring Your Love (con Sabrina Carpenter)
5- Danceteria
6- Read My Lips (con Feid)
7- Everything
8- Love Sensation
9- Love Without Words
10- Bizarre (con Martin Garrix)
11- School
12- Fragile
13- My Sins Are My Savior (feat. Stromae)
14- Betrayal
15- The Test (con Lola León)
16- L.E.S. Girl