Madonna avanza hacia el estreno de su nuevo disco Confessions II, previsto para el 3 de julio, fecha en la que sus seguidores podrán escuchar las nuevas canciones. Como parte de la promoción, la artista realizó distintas presentaciones en vivo, entre ellas un show sorpresa en Times Square, Nueva York, y una aparición especial durante el set de Sabrina Carpenter en Coachella.
Madonna explotó contra el público por usar el celular en sus recitales
La cantante cuestionó el comportamiento de la audiencia durante sus presentaciones en vivo y pidió vivir la experiencia de manera más directa, sin intermediación tecnológica ni registros constantes.
Tras el estreno de Confessions II – The Film a comienzos de la semana, la cantante habló en conferencia de prensa sobre el impacto de la tecnología en los recitales actuales. Allí cuestionó la tendencia de grabar todo con celulares y expresó que existe una “necesidad constante” de documentar cada momento.
Críticas al uso de celulares
En su declaración, Madonna afirmó: “Vine a este mundo para actuar, no para mirar”, en referencia al comportamiento del público durante los conciertos. También pidió a sus fans que vivan la experiencia de forma más directa: “Dejen sus malditos teléfonos y conéctense con el show”, señaló, según publicó Variety.
La artista destacó además que la pista de baile y la música tienen un valor que va más allá del entretenimiento, vinculándolos con lo espiritual y lo ritual.
Anticipos del nuevo álbum
Hasta el momento, ya se conocieron tres adelantos del álbum: “I Feel So Free”, “Bring Your Love” y “Love Sensation”. La expectativa creció entre sus seguidores tras la publicación de la tapa del disco y su fecha de lanzamiento en redes sociales, donde recibió una fuerte respuesta del público.
Madonna también compartió fragmentos de su visión sobre esta nueva etapa, citando la introducción de su tema “One Step Away” y defendiendo la música de baile como un espacio de expresión profunda.
Show sorpresa en Times Square
Uno de los momentos más destacados de la promoción fue su aparición en Times Square, donde sorprendió con una presentación en vivo desde una de las pantallas del icónico lugar. Allí interpretó algunos de los nuevos temas y clásicos como “Hung Up”, ante una multitud de fanáticos.
En paralelo, su participación junto a Sabrina Carpenter en Coachella también generó gran repercusión, consolidando la expectativa por su próximo lanzamiento.