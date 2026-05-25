El reconocido cantante, Maluma, se mostró a corazón abierto durante la presentación de su nuevo disco “Loco por volver”, indicó que se “había olvidado de quién era” y sostuvo que el trabajo implica una carta desde el centro de sus emociones.
Maluma revela en su nuevo álbum la transformación personal que vivió
El cantante colombiano revela un cambio introspectivo tras años de agitación, presentando su nuevo álbum como una carta íntima que conecta con su esencia.
El cantante dialogó con el conductor Marley en un especial de “Por el mundo” y explicó que la entrevista se daba en un lugar muy especial: “Es una casa donde viví con mis abuelos, y ahora disfruto con mi mujer y mi hija París. Es un lugar muy sagrado y quisimos abrir las puertas para que la gente conozca el origen de Juan Luis y conecte desde lo musical”.
Con un pequeño retrato de fondo, el músico bromeó con la fotografía de su infancia que, a su vez, se convirtió en la imagen de su más reciente trabajo: “Pensaba en que esta sería la portada en 25 años”, sostuvo entre risas, y añadió con ternura que “tenía una cara bien maliciosa.”
"Desde ahí viene la conexión con todo este álbum porque desde que nació París hay un enlace de mi vida, la música, paré por un tiempo y me desconecté de la industria muchísimo, para poder tener un punto de vista diferente de mi vida porque se me había olvidado quién era Juan Luis", continuó el artista.
Es que tal como relató el propio artista “llevaba 15 años en agite, en un movimiento entre hoteles, giras y reuniones” y por tanto se “había olvidado de quién era ese niño”. Por tanto, inició una nueva etapa en su vida “tan bonita” que incluso se atrevió a calificar como “la más hermosa” después del quiebre.
“Para llegar a este momento tuve que pasar por un montón de situaciones con el fin de darme cuenta y despertar. Con tanta gente que me ve y escucha, tengo una responsabilidad con la humanidad que antes no pensaba, quiero enviar mensajes de amor y positivos. Me siento feliz porque ahora me doy cuenta del poder que tengo de poder transmitir. Este álbum es una carta abierta de mi corazón de inicio a fin”, añadió.
Al tiempo y entre los altos niveles alcanzados por su fama, el intérprete recordó su colaboración con mismísima Madonna y señaló que “no se había dado cuenta” de lo ocurrido porque “a veces necesitas la pausa para poder observar”: “Si vas en un Ferrari a 250 kilómetros por hora, no vas a ver el paisaje y eso es lo que me pasó por 15 años”.
“Si bien soy joven, tengo la experiencia suficiente de los años pasados. Me di cuenta de todo esto en un momento clave, pero no podía pasar antes o después, fue ahora y agradezco eso”, continuó el músico y remató al informar que desde su entorno familiar “son los más felices” por este regreso.