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Así fue la Met Gala 2026: estilos, tendencias y figuras destacadas

El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York fue escenario de la Met Gala bajo el lema “Fashion Is Art”, donde moda y arte se fusionaron en una noche clave para la industria, marcada por tendencias y cruces creativos.

Moda y arte en una noche que reunió a las grandes figurasModa y arte en una noche que reunió a las grandes figuras
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El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York volvió a ser el escenario de la Met Gala 2026, una de las citas más importantes del calendario internacional.

Bajo el lema “Fashion Is Art”, la alfombra roja se transformó en una plataforma de expresión donde celebridades de la música, el cine, el deporte y la moda interpretaron la consigna con estilos diversos, desde lo clásico hasta lo experimental.

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Elegancia y creatividad

Nicole Kidman apostó por un vestido rojo de silueta lúdica con plumas en la cadera y un peinado más relajado. Anna Wintour eligió un diseño texturizado en tonos verde agua y negro con capa voluminosa. Anne Hathaway se inclinó por un vestido negro sin tirantes con ilustraciones blancas, mientras que Maluma vistió un conjunto negro de sastrería con detalles brillantes.

Nicole Kidman, Lauren Sanchez and Anna Wintour pose during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAYLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Cara Delevingne llevó un vestido de gasa translúcida con bordados y una cola extensa, acompañado por un peinado inspirado en los años veinte. Beyoncé deslumbró con un vestido transparente con aplicaciones plateadas, capa de plumas y corona de cristales. Bad Bunny sorprendió con un esmoquin negro clásico y una transformación estética que lo mostraba con canas.

Cara Delevingne poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Emma Chamberlain lució un diseño con efecto acuarelado y texturas que fusionaban vestido y cuerpo. Chase Sui Wonders optó por un vestido de raso lavanda con moño en el hombro. Venus Williams eligió un vestido negro entallado con aplicaciones brillantes, mientras que Charli XCX se mantuvo en un estilo total black.

Bad Bunny poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Apuestas teatrales y conceptuales

Bill Skarsgard combinó sastrería con un abrigo de cuero, mientras que Blake Lively desfiló con un vestido en degradé de tonos pastel. Chloe Malle eligió un diseño naranja con drapeados y accesorios metálicos. Zoe Kravitz impactó con un vestido semitransparente y líneas simples, y Ashley Graham apostó por un diseño nude con drapeados.

Blake Lively poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Naomi Osaka llevó un vestido blanco voluminoso con guantes rojos en forma de garra y sombrero. Madonna lució un vestido negro aterciopelado con velo largo y tocado escultórico. Doja Cat optó por un diseño translúcido con efecto plástico. Lauren Sánchez eligió un vestido azul noche de construcción estructurada.

Madonna poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAYLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Gwendoline Christie incorporó una propuesta artística con máscara y tocado, mientras que Sam Smith se destacó con un vestido sirena bordado con cristales. Connor Storrie llevó un conjunto negro con detalles innovadores, y Ben Stiller se mantuvo en un estilo clásico.

Connor Storrie poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Contrastes

Gigi Hadid lució un vestido de tul con bordados verticales, mientras que Rauw Alejandro optó por un conjunto negro con acabado brillante. Kim Kardashian eligió un vestido naranja metálico de estructura rígida, y Lisa llevó un diseño blanco translúcido con pedrería.

Gigi Hadid poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAYLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Kylie Jenner apostó por un vestido de corte sirena con corsé y bordados, mientras que Maya Hawke eligió un diseño de tul gris con bordados florales. Rihanna se destacó con un vestido con apliques y capa metalizada, acompañada por ASAP Rocky con un look en tonos oscuros y abrigo rosa.

Kylie Jenner poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Kendall Jenner llevó un vestido marfil con escote asimétrico, Heidi Klum apostó por una propuesta escultórica de gran volumen, y Cher lució un conjunto negro con corsé y tul. Katy Perry eligió un vestido blanco estructurado con estética futurista, y Sabrina Carpenter se inclinó por un diseño corto con transparencias.

Kendall Jenner and Zac Posen pose during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

Margot Robbie optó por un vestido beige satinado, Irina Shayk combinó plata y negro en un look provocativo, consolidando una alfombra roja diversa en estilos y conceptos.

Margot Robbie arrives to attend the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Brendan McdermidLos outfits de la noche más esperada. Crédito: REUTERS.

La Met Gala 2026 volvió a demostrar su capacidad de marcar agenda en la industria de la moda. Con propuestas que oscilaron entre lo minimalista, lo conceptual y lo teatral, la gala reflejó distintas formas de interpretar la relación entre arte y diseño, consolidándose como un espacio clave para la experimentación estética y la proyección de tendencias.

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