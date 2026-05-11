El cantante colombiano Maluma confirmó este fin de semana que será padre por segunda vez junto a su pareja, Susana Gómez. La noticia fue anunciada a través de sus redes sociales con una publicación íntima y familiar que rápidamente se convirtió en tendencia y generó repercusión en distintos países de América Latina.
Maluma anunció que será padre por segunda vez junto a Susana Gómez
El cantante colombiano compartió una emotiva publicación familiar para confirmar que espera otro hijo con su pareja, Susana Gómez. El anuncio rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo.
El artista compartió una fotografía en blanco y negro donde aparece junto a Gómez y su hija París, nacida en marzo de 2024. En la imagen, tanto el cantante como la pequeña besan el vientre de la futura mamá, confirmando así la llegada de un nuevo integrante a la familia.
La publicación fue acompañada únicamente por un corazón azul, un detalle que muchos seguidores interpretaron como una posible referencia al sexo del bebé, aunque hasta el momento la pareja no brindó más precisiones sobre el embarazo.
El anuncio se produjo además en el marco del Día de la Madre, celebrado el domingo en varios países latinoamericanos, lo que potenció el impacto emocional de la publicación y multiplicó las reacciones de fanáticos y celebridades.
Una nueva etapa
En los últimos años, Maluma mostró un perfil más enfocado en su vida personal y familiar, alejándose parcialmente de la exposición constante que marcó buena parte de su carrera artística.
El nacimiento de París, su primera hija con Susana Gómez, había significado un cambio importante en la vida del cantante. En distintas entrevistas recientes, el artista habló sobre cómo la paternidad modificó su rutina, sus prioridades y su manera de atravesar la fama.
La pequeña nació el 9 de marzo de 2024 y desde entonces el músico comenzó a compartir con mayor frecuencia escenas familiares y momentos cotidianos junto a su pareja.
Susana Gómez, arquitecta y empresaria colombiana, mantiene un perfil bajo y suele mantenerse alejada de la exposición mediática. La relación con el cantante comenzó a hacerse pública en 2021 y desde entonces ambos construyeron una imagen de pareja estable, con apariciones esporádicas en eventos y redes sociales.
El anuncio del segundo embarazo generó rápidamente miles de comentarios en Instagram y otras plataformas. Entre los mensajes aparecieron felicitaciones de artistas, productores y colegas del ambiente musical latino, además de millones de interacciones por parte de seguidores de distintas partes del mundo.
En paralelo, varios medios especializados señalaron que el artista atraviesa uno de los momentos más estables de su vida personal, en contraste con años anteriores marcados por giras internacionales permanentes y una intensa agenda laboral.
Entre la música y una vida más personal
Además de la noticia familiar, el cantante colombiano se encuentra en plena etapa de lanzamiento de nuevo material musical. Según adelantó recientemente, su próximo álbum llevará el nombre “Loco x Volver” y reflejará una etapa más introspectiva y emocional de su carrera.
El propio artista explicó en entrevistas recientes que durante el último tiempo decidió priorizar su bienestar emocional y su salud mental, luego de atravesar episodios de ansiedad y ataques de pánico derivados del ritmo intenso de trabajo y exposición pública.
Ese cambio de enfoque coincidió con el nacimiento de su hija y con una etapa de mayor conexión con su entorno familiar. En distintas apariciones televisivas, Maluma sostuvo que la paternidad le permitió reorganizar prioridades y reencontrarse con aspectos personales que habían quedado relegados durante años de carrera internacional.
Nacido en Medellín bajo el nombre de Juan Luis Londoño Arias, el cantante se consolidó en la última década como una de las principales figuras de la música urbana latina. Con éxitos como “Hawái”, “Felices los 4”, “Corazón” y “Borró Cassette”, logró posicionarse en mercados internacionales y colaborar con artistas como Shakira, Madonna, Jennifer Lopez y The Weeknd.
A lo largo de su carrera, también participó en producciones cinematográficas y programas televisivos, además de desarrollar una fuerte presencia en plataformas digitales y redes sociales, donde acumula millones de seguidores.
La confirmación de su segunda paternidad volvió a mostrar una faceta más íntima del artista, que en los últimos tiempos comenzó a combinar su carrera musical con una exposición más ligada a su vida cotidiana y familiar.
Mientras sus seguidores celebran la noticia, el cantante continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y en la preparación de futuros lanzamientos, en un momento que él mismo definió recientemente como una etapa de transformación personal y emocional.