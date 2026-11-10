Entrevista con una cantante argentina radicada en Europa

"Las raíces son una brújula que nos indica el camino"

Marcela Arroyo vive en Suiza desde hace 20 años. En estos días, presenta “Reflejos”, el disco que realizó junto al guitarrista Quique Sinesi. En diálogo con El Litoral, contó detalles respecto a cómo se gestó el proyecto y por qué la música de su terruño sigue siendo central para su recorrido.