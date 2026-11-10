La cantante Marcela Arroyo, argentina que vive en Suiza desde hace más de dos décadas, le dio las puntadas finales a "Reflejos", un disco realizado junto al guitarrista Quique Sinesi que contiene composiciones propias y versiones de clásicos del tango y el folklore. El álbum vincula esos géneros con elementos del jazz y una sonoridad contemporánea.
"Las raíces son una brújula que nos indica el camino"
Marcela Arroyo vive en Suiza desde hace 20 años. En estos días, presenta “Reflejos”, el disco que realizó junto al guitarrista Quique Sinesi. En diálogo con El Litoral, contó detalles respecto a cómo se gestó el proyecto y por qué la música de su terruño sigue siendo central para su recorrido.
Compañeros musicales desde 2003, Arroyo y Sinesi crearon este repertorio a partir de un trabajo compartido en el cual ella escribió las letras y él compuso las melodías. Tras presentar el disco en Europa, llegarán a Buenos Aires el 27 de noviembre para un concierto. En una entrevista con El Litoral, Arroyo habló sobre el álbum, su proceso y el nexo con la música argentina desde el exterior.
Inspiración y guía
-¿Cómo nació Reflejos y cómo fue el proceso de creación del disco entre ustedes?
-Este disco es un sueño largamente añorado. Conozco a Quique desde el 2003. Desde entonces hemos tocado cada tanto en Argentina o en Europa, o simplemente nos hemos encontrado a hablar. Sus palabras son inspiración y guía. Hacía mucho que acariciaba la idea de escribirle letra a sus melodías más entrañables.
Escuchar Terruño o Danza sin fin me generaba una oleada de palabras y poesía que ya no podía contener; solo necesitaba que se diera el momento en que ambos tuviéramos tiempo para concretar el proyecto. Y ese momento llegó a finales del 2023.
Primero fueron unos conciertos en Suiza donde volvimos a sintonizar, y de ahí pasamos a dos residencias artísticas, donde terminamos de darle forma al disco y de ensamblar los arreglos. Ese trabajo de perfeccionar cada detalle, casi artesanal, es, junto a Quique, de lo más disfrutable y donde siento que más he aprendido.
Después fuimos a Colonia, al estudio donde Quique tantas veces había grabado con Pablo Ziegler o Charlie Mariano. De la mano del gran ingeniero de sonido Klaus Genuit, grabamos este álbum, que además cuenta con la participación del prestigioso trompetista y fliscornista Markus Stockhausen, un gran improvisador.
Folclore, tango y jazz
-En el álbum conviven el tango, el folklore y el jazz. ¿Cómo se dio esa combinación de géneros y qué buscaban transmitir con ella?
-Para mí, esta convivencia de géneros es algo muy natural. Crecí escuchando folklore y tango en la radio; esa es la música de mi infancia. Descubrí el jazz a los 18 años. Estudié música y canto en Buenos Aires y me gradué en pedagogía vocal en Lucerna.
A lo largo de mi trayectoria, el jazz europeo ha tenido una profunda influencia, y aunque siempre he conservado mi esencia, me abro cada vez más a la improvisación y al uso de la voz como instrumento.
Para mi las raíces son una brújula, que nos indica el camino, la dirección. Y nuestras canciones se mueven entre el folklore, el tango nuevo y el jazz, como territorios sin fronteras que entablan un diálogo constante.
Una música que respira
-Vos escribís las letras a partir de las melodías de Quique. ¿Cómo es ese diálogo entre la guitarra y la palabra a la hora de componer?
-Ese diálogo va cambiando según la canción. He elegido melodías legendarias de Quique que ya estaban escritas, como Terruño o Candombe del arco iris. Sabía de las historias que las habían inspirado y las usé como punto de partida para la letra.
En otros temas, como Tu olvido, elegí tres microtangos que para mí formaban parte de un movimiento y, con esa base, escribí una poema de tango. Con Latir partimos de un poema que yo tenía escrito e improvisamos directamente en el estudio, por sugerencia de Markus Stockhausen.
De esas dos tomas improvisadas quedó la primera; a eso yo lo llamaría "canción espontánea". Por eso creo que no hay una sola forma de diálogo entre la guitarra y la palabra, si hay una intención espacial, porque los silencios en la música también hablan, y esta es una música que respira.
El camino más auténtico
-Los dos viven y desarrollan sus carreras en Europa. ¿De qué manera la distancia influye en su relación con la música argentina y con sus raíces?
-Nací y me formé como música en Argentina. La música popular argentina es mi música. Llevo mis raíces a dondequiera que voy, y creo que la distancia me obliga todavía más a volver a ellas y a tratarlas con profundo respeto.
Al mismo tiempo, creo firmemente que los géneros tienen que renovarse para seguir vivos, y esta búsqueda a partir de nuevos sonidos y de la improvisación, es el camino más auténtico que siento que estoy transitando.
Un reencuentro necesario
-Después de presentar Reflejos en distintos escenarios europeos durante este año, llegan a Buenos Aires. ¿Qué expectativas tienen para este encuentro con el público argentino?
-Para mí es un sueño poder presentar estas canciones junto a Quique, experimentar cómo las recibe la gente y compartir las historias. Además tenemos la alegría de contar con la presencia de invitada, de una querida y admirada música: la violonchelista Astrid Motura.
Como letrista y música popular, presentar estas canciones al público argentino es muy movilizador: ver cómo resuenan en la audiencia, sumado al peso afectivo de tener ahí a los amigos, a los colegas y a la familia. Es un reencuentro necesario y me alegra enormemente que pronto suceda.