Para jóvenes y adultos

María Azucena Catania: abrir la ventana a los recuerdos

La recordada conductora de “El mundo de María Azucena”, con gran trayectoria artística en Costa Rica, presentará el jueves 21 su libro juvenil “Relatos desde la ventana. Mea culpa por los niños”. El Litoral aprovechó la ocasión para conversar con ella sobre este trabajo y sobre sus largos años de dedicación a las infancias.