Marky Ramone en Argentina 2026: Fecha, nuevo disco y todo sobre su regreso
El histórico baterista de los Ramones confirmó una nueva visita al país para mostrar su reciente material de estudio. Con una relación inquebrantable con el público local, la cita promete ser un viaje de clásicos y nuevas canciones.
Marky Ramone y su banda regresan a la Argentina. Foto: gentileza.
Hay amores que no saben de distancias ni de tiempo, y el de Marky Ramone con la Argentina es, sin dudas, uno de ellos. El legendario baterista, único integrante vivo de la formación más emblemática de los Ramones, confirmó que regresará al país para presentar su nuevo álbum de estudio, manteniendo encendida la llama de un género que en estas tierras se vive como una religión.
La noticia llega en un momento de plena vigencia para el músico de 73 años, quien ha sabido sostener el legado de Forest Hills a través de su proyecto Marky Ramone's Blitzkrieg.
Se presentará este 10 de febrero en el Auditorio Sur de Temperley, en Buenos Aires, y el 11 de febrero en Mar del Plata. El anuncio generó una fuerte repercusión en las comunidades rockeras y se espera la confirmación de fehcas en el interior del país.
Esta vez, el atractivo es doble: no solo sonarán los himnos que marcaron a fuego a varias generaciones, sino que la gira servirá de plataforma para dar a conocer sus nuevas composiciones, las cuales mantienen la esencia del característico sonido de los tres acordes.
El último Ramone activo. Foto: gentileza.
Un vínculo que se renueva
Argentina ha sido, desde la primera visita de los Ramones en 1987, el refugio predilecto de la banda. Marky ha visitado el país en incontables ocasiones, tanto con sus proyectos solistas como participando en colaboraciones con bandas locales. "Tocar en Argentina es como tocar en casa, la energía es incomparable", ha declarado el baterista en reiteradas oportunidades.
Para esta nueva presentación, se espera un show vertiginoso, fiel al estilo que lo consagró. El repertorio equilibrará las canciones de su flamante placa con los clásicos imbatibles como "Blitzkrieg Bop", "I Wanna Be Sedated" y "Sheena Is a Punk Rocker", garantizando el pogo que ya es marca registrada en cada una de sus visitas.
Marky Ramone y su fuerte vínculo con la Argentina. Foto: gentileza.
El último Ramone activo
Tras las partidas de Joey, Johnny, Dee Dee y Tommy, Marky quedó como el principal custodio de la memoria colectiva del grupo. Su técnica de batería, conocida por su precisión y velocidad constante (el famoso "hi-hat" a corcheas sin descanso), es la base sobre la cual se construyó el punk rock tal como lo conocemos.
La presentación de su nuevo álbum demuestra que el músico no solo vive de la nostalgia, sino que continúa explorando sonidos dentro del espectro del rock.
Se espera que la gira incluya fechas en las principales plazas del país, permitiendo que tanto los viejos seguidores como los jóvenes que nunca vieron a los Ramones en vivo puedan experimentar una pizca de esa historia que cambió la música para siempre.