Compuesto por siete canciones

Mëdula: 20 años de rock y "Nada de magias"

La banda santafesina presenta su tercer álbum de estudio, una obra que apuesta a la escucha integral y reflexiona sobre la identidad, la búsqueda personal y la lucha compartida. De la mano del cantante y guitarrista Leandro “Chapa” Costantini, El Litoral repasó esta nueva apuesta de la distinguida agrupación.