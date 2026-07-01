En una época dominada por los singles y las reproducciones fragmentadas, Mëdula redobla la apuesta por el formato álbum. La banda santafesina presenta “Nada de magias”, su tercer trabajo de estudio, compuesto por siete canciones que dialogan entre sí y construyen un recorrido sonoro y conceptual pensado para ser escuchado de manera completa.
Mëdula: 20 años de rock y "Nada de magias"
La banda santafesina presenta su tercer álbum de estudio, una obra que apuesta a la escucha integral y reflexiona sobre la identidad, la búsqueda personal y la lucha compartida. De la mano del cantante y guitarrista Leandro “Chapa” Costantini, El Litoral repasó esta nueva apuesta de la distinguida agrupación.
Con dos décadas de trayectoria en la escena rockera local y nacional, el grupo entrega una obra que combina potencia, melodía y diversidad estilística, manteniendo la esencia que lo caracteriza mientras explora nuevos matices musicales.
Preguntas, identidad y resistencia
Las canciones de “Nada de magias” abordan temas vinculados a la identidad, la decisión de seguir siendo uno mismo, la rebeldía de cuestionar las certezas establecidas y la persistencia de las luchas colectivas en tiempos donde parecen abundar las respuestas fáciles.
El álbum plantea una pregunta central que atraviesa todo el recorrido: “¿Quién sos cuando ya no hay respuestas mágicas?”. A partir de ese interrogante, Mëdula construye un universo lírico que invita a la reflexión sin perder la fuerza y la energía propias del rock.
“Hacer canciones nuevas estuvo ligada directamente a nuestra forma de vivir la música y esa forma es el sentido creativo. Es divertido hacer covers pero nos mueve otra cosa. Las canciones fueron apareciendo a veces desde una letra, otras desde una melodía, pero siempre abiertas a la transformación colectiva. Cada integrante aporta una mirada, un arreglo, un clima o una forma distinta de entender la canción. Y eso hace que crezcan”, afirma Leandro “Chapa” Costantini (voz y guitarra).
Siempre Mëdula se permitió ser ecléctica. Nunca nos interesó quedar encerrados en un único sonido. Nos gusta la potencia del rock, pero también los climas, los matices y los cambios de paisaje entre una canción y otra. En “Nada de magias” esa búsqueda se profundizó.
Queríamos que cada canción tuviera una identidad propia, pero también que todas dialogaran entre sí.
Hay una sensación de encanto cuando una canción se encuentra, pero en la búsqueda no hay nada de azar”.
Nuevos integrantes, nuevas sonoridades
Una de las novedades de esta etapa es la incorporación de Javier “Mono” Farelli, histórico baterista de la banda santafesina La Cruda (por el puesto pasaron anteriormente Guido Grazzini y Diego Canastrelli), y de Pablo Cabrera en teclados y coros.
Ambos aportan nuevas texturas y consolidan una formación que amplía las posibilidades sonoras del grupo, que se completan con los históricos Costantini, Martín Salas (guitarra) y Juan Abraham (bajo). El resultado es un disco ecléctico y viajero, capaz de transitar distintos climas sin perder cohesión ni identidad.
“La conformación de esta nueva formación comenzó en 2023”, cuenta Costantini. “Juntadas a zapar junto al fuego con Javier “Mono” Farelli y Pablo Cabrera. El Mono aportó la energía que ya conocemos, una batería con personalidad y una forma muy comprometida de trabajar la música y el proceso compositivo. Y Pablo se consolidó como un músico fundamental, no solo desde los teclados y los coros, sino también desde la sensibilidad y la capacidad de pensar qué necesita cada canción en cada momento.
Ambos se amalgamaron muy bien con Juan Abraham y Martín Salas, dos músicos con una presencia muy fuerte y característica dentro del sonido de Mëdula.
Pero quizás lo más importante fue lo humano. Los ensayos primero en la sala Dead Lovers y luego en una quinta de Arroyo Leyes que se transformó en un espacio de encuentro. Había música, pero también conversación, comidas compartidas y una comunión que fue creciendo naturalmente. Y creo que ese espíritu terminó quedando grabado en el disco”.
El nuevo álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales y marca un nuevo capítulo en la trayectoria de una de las bandas más representativas del rock santafesino contemporáneo.
Un trabajo de producción colectiva
“Nada de magias” fue compuesto y grabado por Mëdula en Estudio Levrin de Santa Fe junto al productor Bruno Leurino. La edición estuvo a cargo de Ramiro Genevois en Estudio El Pote, mientras que la mezcla y masterización se realizaron en Buenos Aires bajo la supervisión de Luciano “Tano” Farelli, reconocido por su trabajo con Arde la Sangre y Parteplaneta.
Relata el cantante: “La grabación se realizó durante 2024 y 2025 junto a Bruno Leurino, en Santa Fe. Bruno supo registrar la propuesta de la banda en esa etapa. Después vino la edición de Ramiro Genevois en Estudio El Pote. Ambos tienen para nosotros un valor muy especial ya que han sido participes totales de los primeros dos discos, “Vital” y “Siempre naciendo”.
Y finalmente este 2026 apareció Luciano “Tano” Farelli, que ademas del músico que ya sabemos que es, ha hecho muy buenas producciones con grandes artistas. El Tano entendió desde el primer momento qué buscábamos: un disco potente, con climas, con matices y con una identidad sonora clara.
Su trabajo en la mezcla y la masterización terminó de armar el rompecabezas. Cuando escuchamos el resultado final sentimos que ahí estaba el sonido que habíamos imaginado desde el comienzo”.
Veinte años de camino recorrido
La historia de Mëdula incluye importantes reconocimientos. EN 2012 obtuvieron la mención a “Mejor Puesta en Escena de Banda” en la 10ª Bienal de Arte Joven UNL 2012, donde se filmó el videoclip de su corte de difusión “Resplandor”. A finales de 2013 fueron nominados en la terna a Mejor Banda en los Poquet Awards.
Su primer álbum, “Vital”, fue seleccionado para integrar el ciclo Igualdad Cultural de la Nación, lo que le permitió realizar una gira nacional en 2014, incluyendo Tecnópolis y el Museo Histórico Nacional en Capital Federal.
En 2015 la banda nuevamente fue reconocida a nivel nacional resultando uno de los Ganadores del Concurso de Bandas Z-Rock de la serie de ficción “Viudas e hijos del R&R” emitida por Telefe, y son invitados a compartir su música en el capítulo 119 de la tira televisiva, filmada en Capital Federal, junto a Mamita Peyote, RedioRoots y Alika.
Más adelante, “Siempre naciendo”, su segundo trabajo discográfico, fue destacado entre los 50 mejores discos argentinos de 2018, consolidando el crecimiento artístico del grupo.
Mëdula se convirtió en protagonista de los Poquet Awards 2018, llevándose los premios a Mejor Banda, Mejor Disco por “Siempre naciendo” y Mejor Arte de Tapa (por ese mismo trabajo). En la entrega del año siguiente, Costantini se alzó con el galardón a la Mejor Voz Masculina.
“Cumplir veinte años como banda no significa permanecer igual. Al contrario. Creo que Mëdula ha permanecido porque se ha permitido cambiar.
Cambiaron los integrantes, cambió el sonido, cambiaron las formas de escuchar música y cambió el mundo alrededor nuestro. Pero nunca dejamos de creer en las canciones. Ya no hacemos música para demostrar nada. Hacemos canciones porque seguimos necesitando emocionarnos y compartir algo con otros.
Y quizás eso se resume en una idea muy simple: cada canción puede pararse sola, defender su identidad y su carácter. Pero juntas cuentan una historia mayor. Y, de alguna manera, eso también es Mëdula.
Cinco personas distintas, con recorridos y sensibilidades diferentes, que después de veinte años siguen encontrando una razón para hacer música juntos y seguir creyendo que todavía hay algo nuevo para decir”, concluye el vocalista.
Tema por tema
“Nada de magias”: La canción que le da nombre al álbum, una declaración de principios coreable (“Almas como estandarte / hoy dan todo empatía...”). Un tema “para arriba”, con el sonido noventoso de la banda en las bases y toques más modernos desde el proceso de voz y algunas líneas de guitarra brit (el lado más The Edge de Salas).
“Psicovoraz”: Una canción sinuosa, que abre arpegios eléctricos, voz confesional y teclas etéreas (sintes, Clavinet), para crecer hasta el estribillo grunge (“A gran velocidad, no puedes ni acercarte / tan psicovoraz / que tu voz arde”) y cierra con solo del “Flaco” Salas sobre el bajo raspado y machacante de Juan Abraham.
“El umbral”: Al “Mono” Farelli le habrá encantando grabar esta canción tan “cruda”, bien upbeat, llamando por momentos desde el redoblante en negras, envuelta en el órgano Hammond de Pablo Cabrera. “Yo sigo adelante, soy el caminante / (Te caés, te caés, te caés) / Nadie en mi camino, nadie en esta huella puede más”, clama Costantini.
“Abres caminos”: Primera aparición de las guitarras acústicas (otro de los elementos clave en este disco), entre riffs y líneas que suben y bajan en las guitarras. La voz líder se abre en capas, jugando un poco con los colores ceratianos del cantante en una letrística visual (“Múltiples erizos, libertad / izante / sutil ave tu andar / refresca mi instante”).
“Hilos infinitos”: Desde la acústica y el acordeón crece a la electricidad, entre el orientalismo semitonal y sincopado zeppelineano y las modulaciones a lo Eddie Vedder o Scott Weiland. (“destinos en pie, universo tuyo en creación”), explotando en un estribillo melódico y “entrador” (“Hilos infinitos / viajen / más veloces que luz”).
“Felicidades”: Una canción potente, con pasajes retenidos desde el bombo para un crescendo grunge hasta el estribillo (“Busca en el aire / yo sé que no miento / felicidades / y que te lleve el viento”). Coda para apreciar el juego rítmico entre Farelli y Abraham, antes del estallido final.
“El absoluto encanto”: Un cierre folk rock, acústico y “bumburiano”. El rasguido de la guitarra acústica impone el tempo al tema. El “Chapa” explota el costado poético (“En cada encuentro de almas, vos que buscás / hablando en el silencio, vos que escuchás”) con Salas dibujando por arriba.