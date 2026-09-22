Memorias de Santa Fe

Le gritó "¡abajo el imperialismo yanqui!" a Roosevelt y 32 años después visitó El Litoral: quién fue Liborio Justo

Era hijo del presidente Agustín P. Justo. Fue escritor, historiador y militante trotskista. En 1936 irrumpió en el discurso de Franklin D. Roosevelt en el Congreso con una dura crítica. Tres décadas después, en septiembre de 1968, llegó a Santa Fe y visitó la redacción de El Litoral, donde habló sobre la historia argentina, Buenos Aires y el interior.