La superestrella mundial ganadora del premio Grammy y con múltiples discos de platino, Miley (ya usando su nombre de pila a secas como marca artística), ha lanzado el primer sencillo de su muy esperado décimo álbum de estudio, “Bass Persuades”, que llegará a todas partes el 18 de septiembre a través de Atlantic Records.
Miley presenta su nuevo sencillo "Bass Persuades"
El video oficial dirigido por Mert Alas ya está disponible, mientras que el álbum homónimo llegará el 18 de septiembre. La artista regresará a los escenarios en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre.
Disponible junto con un video musical oficial dirigido por el estrecho colaborador de Miley, Mert Alas, “Bass Persuades” ya está disponible en todas las plataformas. Anunciado a principios de esta semana, el álbum está disponible para pre-ordenar/pre-guardar.
Miley también regresará a los escenarios, anunciando dos presentaciones en el legendario Hollywood Bowl en Los Ángeles el 16 de octubre y el 18 de octubre.
Reinvenciones
Miley se destaca como una artista generacional excepcional, definida por su audaz reinvención, influencia cultural y relevancia duradera. Moviéndose con fluidez entre el pop, el rock, el country, el soul y el género alternativo, ha transformado continuamente el pop moderno mientras se consolida como un verdadero camaleón musical.
Nominada en tres ocasiones al Globo de Oro a la Mejor Canción Original, Miley es una célebre cantautora detrás de numerosos lanzamientos certificados con discos de platino y diamante. Obtuvo Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista en los Premios Grammy de 2024 por “Flowers”, seguido del Grammy de 2025 a la Mejor Interpretación de Country en Dúo/Grupo junto a Beyoncé.
Miley ha liderado importantes campañas para Maybelline, Maison Margiela, la fragancia Flora de Gucci y Dolce & Gabbana. Es la fundadora de la Happy Hippie Foundation, que apoya a jóvenes LGBTQ+, y de la Miley Cyrus Foundation, que apoya a las BIEN de las mujeres en toda su diversidad.