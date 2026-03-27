Miley Cyrus recibió el premio Innovator en los iHeartRadio Music Awards y emocionó al recordar a Hannah Montana

Miley Cyrus volvió a quedar en el centro de la escena internacional al recibir uno de los reconocimientos más destacados de los iHeartRadio Music Awards 2026, una distinción que premia su impacto en la música y en la cultura pop.
la cantante aprovechó el escenario para repasar su recorrido artístico, agradecer el impulso que significó Hannah Montana y dejar una definición personal sobre lo que entiende por innovación.
Miley Cyrus volvió a quedar en el centro de la escena internacional al recibir uno de los reconocimientos más destacados de los iHeartRadio Music Awards 2026, una distinción que premia su impacto en la música y en la cultura pop.
La ceremonia se realizó este jueves en el Dolby Theatre de Los Ángeles y allí la artista fue distinguida con el Innovator Award, una de las categorías especiales de la gala que también tuvo a Ludacris como anfitrión y a John Mellencamp entre los homenajeados.
A sus 33 años, la cantante recibió el premio en un momento de fuerte carga simbólica para su carrera, ya que esta misma semana se cumplieron 20 años del estreno de Hannah Montana, el personaje con el que dio el salto a la fama global.
Durante su discurso, Cyrus no esquivó ese pasado televisivo. Por el contrario, reivindicó el papel que tuvo ese alter ego en su formación artística y sostuvo que aquella experiencia le dio confianza para construir su identidad pública y subir a un escenario con autenticidad.
La artista también dejó una reflexión sobre el sentido del premio. Según planteó, para ella innovar no significa romper con todo lo anterior, sino mantener vivo el proceso de búsqueda personal y seguir creando sin perder de vista el placer de contar historias a través de sus canciones.
En esa línea, remarcó que el verdadero valor de su trabajo no pasa únicamente por los galardones, sino por la posibilidad de que su música conecte con personas a las que quizá nunca conocerá. Esa idea, dijo, es la que le da un sentido más profundo a su recorrido dentro de la industria.
El homenaje cerró con una nueva señal hacia sus orígenes: Miley retomó una frase asociada al universo de Hannah Montana y dejó claro que, lejos de renegar de esa etapa, decidió integrarla a la narrativa de una carrera que sigue reformulándose sin cortar el vínculo con su propia historia.