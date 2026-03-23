Hannah Montana cumple 20 años: el regreso más esperado ya tiene fecha y hora de estreno en Argentina
Dos décadas después del fenómeno que cambió la señal de Disney, Miley Cyrus vuelve a ponerse la peluca rubia para un especial que promete sacudir la nostalgia. Conocé todos los detalles de la transmisión para nuestro país.
A diferencia de un episodio convencional, esta entrega fue diseñada como un híbrido entre documental y talk show con audiencia en vivo.
La nostalgia es, hoy por hoy, el motor más potente del entretenimiento, y pocas figuras representan mejor ese sentimiento para la generación millennial y centennial que Hannah Montana. Mañana, martes 24 de marzo, se cumplen exactamente 20 años desde que el mundo conoció a la adolescente que vivía "lo mejor de los dos mundos", y Disney+ lo celebrará con un evento global sin precedentes.
Por lo tanto, para los fanáticos locales que quieran ser los primeros en ver el especial, habrá que trasnochar o madrugar. Según confirmó la plataforma de streaming, "Hannah Montana: Especial 20° Aniversario" estará disponible en Argentina a partir de las 4:00 de la mañana de este martes 24 de marzo.
El horario coincide con el lanzamiento simultáneo en toda la región paraChile, Paraguay, Uruguay y Brasil. Países como Perú y Colombia lo recibirán a las 2:00, mientras que en México se podrá ver desde la 1:00 AM.
El regreso de Hannah Montana no es solo un movimiento comercial; es el cierre de un círculo para Miley Cyrus, quien durante años mantuvo una relación compleja con su alter ego.
¿Qué veremos en el especial de aniversario?
A diferencia de un episodio convencional, esta entrega fue diseñada como un híbrido entre documental y talk show con audiencia en vivo. La anfitriona del encuentro será Alex Cooper, la reconocida creadora del podcast Call Her Daddy, quien conducirá una entrevista en profundidad con Miley Cyrus.
La producción ha puesto especial énfasis en la reconstrucción de los escenarios originales. Los espectadores podrán ver a Miley recorriendo versiones exactas de la cocina de los Stewart, el living familiar y, por supuesto, el icónico vestidor de Hannah, repleto de las prendas que marcaron tendencia a mediados de los 2000.
Uno de los momentos más esperados es el estreno de una nueva versión de "The Best of Both Worlds", el himno de la serie, que ha sido reinterpretado por la Cyrus actual, fusionando su característica voz rasgada de rockera con los arreglos pop de su adolescencia.
Aunque se ha mantenido un gran hermetismo sobre el resto del elenco, filtraciones recientes y adelantos oficiales sugieren la participación de Billy Ray Cyrus y otros integrantes clave del reparto original,
Aunque se ha mantenido un gran hermetismo sobre el resto del elenco, filtraciones recientes y adelantos oficiales sugieren la participación de Billy Ray Cyrus y otros integrantes clave del reparto original, quienes compartirán anécdotas nunca antes reveladas sobre los desafíos de crecer bajo el foco de la fama internacional.
El regreso de Hannah Montana no es solo un movimiento comercial; es el cierre de un círculo para Miley Cyrus, quien durante años mantuvo una relación compleja con su alter ego. Hoy, con una carrera consolidada y el respeto de la industria, la artista abraza su pasado, permitiendo que millones de seguidores en todo el mundo —y especialmente en Santa Fe, donde la serie fue un hito de las tardes televisivas— vuelvan a sentirse, por un momento, en el año 2006.