Disney+ lanza el tráiler oficial del especial por los 20 años de Hannah Montana

El fenómeno que cambió las reglas del juego para Disney Channel y catapultó a Miley Cyrus al estrellato mundial está de regreso. A dos décadas de aquel marzo de 2006, la plataforma Disney+ presentó el tráiler oficial de"Hannah Montana: Especial 20 aniversario", un envío que promete emocionar tanto a los nostálgicos de la "Generación Z" como a los nuevos espectadores.
Un viaje al pasado: los sets icónicos
El avance, que ya es tendencia global, muestra a una Miley Cyrus visiblemente conmovida al caminar nuevamente por la cocina de la familia Stewart y el legendario vestidor giratorio de Hannah. "Ya me estoy poniendo emocional", confiesa la artista en las primeras imágenes, mientras recorre las escenografías recreadas con exactitud para este evento único.
El especial no será una ficción tradicional, sino un formato híbrido que incluye una entrevista en profundidad conducida por Alex Cooper (host del popular podcast Call Her Daddy), grabada frente a una audiencia en vivo. En este espacio, Cyrus reflexiona sobre el peso de la fama temprana y cómo el personaje de la estrella pop con doble vida moldeó su identidad actual.
El especial no será una ficción tradicional, sino un formato híbrido que incluye una entrevista en profundidad grabada frente a una audiencia en vivo.
Invitados especiales y música en vivo
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la aparición de Billy Ray Cyrus, padre de Miley tanto en la vida real como en la ficción. Se los ve compartiendo confidencias y pasos de baile en el famoso sillón verde de la serie, reafirmando el vínculo que fue el corazón del programa. También se confirmó la participación de Tish Cyrus, madre y productora de la cantante.
Uno de los momentos más comentados del tráiler es la aparición de Billy Ray Cyrus.
Para los amantes de la banda sonora, Disney+ adelantó que el especial contará con "notas familiares que vuelven a la luz", sugiriendo que Miley interpretará algunos de los hits que marcaron récords de ventas, como "Nobody's Perfect", "The Best of Both Worlds" o
Desde su debut, Hannah Montana acumuló 14 álbumes de platino y más de medio billón de horas reproducidas en streaming. "Este aniversario es para ellos (los fans), es para nosotros", sentencia Miley en el cierre del avance, dejando en claro que, aunque pasen los años, siempre tendrá "lo mejor de los dos mundos".