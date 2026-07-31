El pasado 30 de abril, Milo J convirtió su paso por NPR Tiny Desk en uno de los momentos musicales más comentados del año. Hoy, esa actuación se transforma en “Live From NPR’s Tiny Desk”, un EP que reúne las siete canciones de aquella sesión para revivir una interpretación en la que el folklore, la murga y la emoción convivieron con una naturalidad extraordinaria.
Milo J lanzó su histórico show en formato EP
El artista argentino publicó una de las sesiones más celebradas del año, mientras se prepara para debutar este sábado 1 de agosto en el SummerStage de Central Park, una de las citas más esperadas del LAMC.
El repertorio del EP transita por los momentos clave del concierto. Desde las canciones inéditas que abrieron el set (“Recordé” y “Cuestiones”) hasta los temas que definieron su último álbum, “La vida era más corta”, “Solifican12”, “Bajo de la piel”, “Niño” y “Luciérnagas”, esta última grabada originalmente junto a Silvio Rodríguez. Un recorrido que evidencia el talento de Milo para tender puentes entre la tradición y la modernidad.
La presentación tuvo unos acompañantes de lujo: Agarrate Catalina, la legendaria murga uruguaya que encontró en Milo J un cómplice natural. Juntos, construyeron un diálogo musical que trasciende fronteras y demuestra que el Río de la Plata es, ante todo, un territorio compartido por el arte y la emoción.
Tal como quedó demostrado en la presentación del Tiny Desk del argentino, que cuenta con más de 15 millones de vistas en YouTube, el encuentro fue mucho más que música, pues el famoso escritorio se transformó en un altar íntimo: el banderín de Deportivo Morón, el mate y el termo, el ejemplar de Martín Fierro, el pañuelo de las Abuelas de Plaza de Mayo, una muñeca con la inscripción “Nunca Más”, la bandera argentina, una revista de Mercedes Sosa, una chapa de las Islas Malvinas, un vinilo de Horacio Guarany y el poncho que Soledad Pastorutti le regaló en el Festival de Cosquín. Cada objeto aportado al escenario contó una historia, cada detalle habló de pertenencia. Fue la forma que encontró para mostrarle al mundo de dónde viene y qué lo sostiene.
Versiones desnudas
“La vida era más corta”, el disco que sirve como columna vertebral emocional del set, es el testimonio de una generación que mira hacia atrás sin nostalgia y hacia adelante sin miedo. En sus canciones conviven zambas y chacareras con sintetizadores y ritmos contemporáneos, creando un universo sonoro personal, universal y profundamente hermoso.
Así que este EP se convierte en una invitación a escuchar con atención, a descubrir los matices que solo una presentación en vivo puede ofrecer. La complicidad entre Milo J y Agarrate Catalina, la calidez de sus voces sin filtros, los silencios y los aplausos. Todo está ahí, capturado para siempre.
Tracklist
-Recordé
-Cuestiones
-Interludio
-Solifican12
-Bajo de la piel
-Niño
-Luciérnagas
Debut estadounidense
El lanzamiento del EP llega justo a tiempo para el debut de Milo J en Estados Unidos: Este 1° de agosto, el argentino se presentará por primera vez en el país en el SummerStage de Central Park, Nueva York, en el marco del LAMC. Compartirá cartel con Trueno, J Noa y el DJ set de Albina Cabrera, en una noche que cuenta con el apoyo de The Latin Recording Academy y promete ser uno de los momentos más destacados del festival.