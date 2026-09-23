Estreno de Netflix

"Mis muertos tristes": los fantasmas de Mariana Enríquez y Pablo Larraín

La miniserie de cuatro episodios, protagonizada por Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez, llegará a la plataforma este jueves 24. Antes tuvo su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, donde fue presentada como una película de 187 minutos.