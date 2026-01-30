#HOY:

Agenda cultural: día por día, todas las actividades del fin de semana

Del viernes 30 al domingo 1 de febrero, la ciudad concentra sus propuestas en salas, museos y espacios públicos. Habrá shows en vivo, celebraciones de aniversario, ferias y muestras artísticas. El detalle completo.

Séptimo Signo se presentará en Tribus con su tributo a Rata Blanca. Foto: Gentileza producciónSéptimo Signo se presentará en Tribus con su tributo a Rata Blanca. Foto: Gentileza producción
La ciudad tendrá el fin de semana una actividad cultural profusa, con música en vivo, artes visuales y encuentro comunitario. La agenda reúne opciones para distintos públicos y edades, en una recorrida que va del folclore al rock y de los escenarios nocturnos a los paseos diurnos.

La música vuelve a ocupar un lugar central, con recitales y festivales, tributos a bandas emblemáticas e instancias de participación para bandas emergentes. En paralelo, museos y espacios patrimoniales ofrecen muestras temporarias y exposiciones permanentes, ideales para quienes buscan una alternativa más contemplativa.

A continuación, el detalle día por día de todas las actividades culturales previstas para este viernes 30 de enero, sábado 31 y domingo 1 de febrero.

Tito Furcata. Foto: Gentileza producciónTito Furcata. Foto: Gentileza producción

Viernes 30 de enero

Kallpa Yaku a las 21 en Stanley

Como un homenaje a grandes autores del folclore argentino, el dúo realizará un recital en el Club de Música en Vivo. En esta oportunidad, el repertorio tendrá canciones de Jorge Milikota, Juan José Vasconcellos, Argentino Luna, Hugo Garnica, Juan Carlos Chazarreta, Horacio Guarany, León Gieco y otros.

Noche Rockstar a las 21 en Tribus

La Noche Rockstar regresa a Tribus con los shows de Séptimo Signo (tributo a Rata Blanca) y Estrella del Sur, con un repertorio cargado de temas propios y las mejores versiones de clásicos del rock y el metal.

Suite D. Foto: Gentileza producciónSuite D. Foto: Gentileza producción

Suite D a las 23.59 en Tribus

Suite D regresa a Tribus con todos los clásicos de System Of a Down. La banda santafesina se fundó en junio de 2014. “Nuestra idea es hacer el mejor homenaje a SOAD tocando sus canciones fielmente como se escuchan en sus discos y agregando nuestras improntas”, expresan.

Sábado 31 de enero

Festival Nacional a las 21 en Tribus

Festival Nacional te trae una noche con lo mejor de nuestro rock de la mando de DBD (tributo a Sumo) y San Topo (tributo a Divididos) Adquirí tu ticket válido por una consumición en la boletería de Tribus.

Gentileza producciónGentileza producción

Domingo 1 de febrero

Festival aniversario a las 20 en el Mercado Progreso

El espacio festeja 101 años en una noche cargada de propuestas culturales, gastronómicas y una feria de diseño, con entrada libre y gratuita. Los festejos incluirán shows de Tito Furcata y Skamas, el set de DJ Raga, la participación de distintos locales gastronómicos y la Feria de Emprendimientos Culturales.

Concurso de bandas a las 20 en Tribus

La tercera semifinal de la cuarta edición del Concurso de Bandas de Tribus Club de Arte, tuvo como ganadores a Banana Split y Fiaca, que pasaron a la final que se realizará el domingo 1 de febrero a las 20 h. Se suman a Caras Nuevas, Kasset, Casa Chilao y Kawana ganadores de la primera y segunda semifinal, respectivamente.

Concurso de bandas. Foto: Gentileza producciónConcurso de bandas. Foto: Gentileza producción

Otras opciones

El domingo se pueden visitar también ferias de emprendedores en la Costanera Oeste y en 4 de Enero y Junín. En el Teatro Municipal, la Muestra "Capas del tiempo" puede visitarse el sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20 y el domingo, de 17 a 20.

En el Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas, "Salón a la carta" y "La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes", se pueden recorrer los sábados y domingos de 17 a 20.

Kallpa Yaku. Foto: Gentileza producciónKallpa Yaku. Foto: Gentileza producción

En el Centro Experimental del Color (Estación Belgrano) la muestra "Secretos a la vista de todos" puede visitarse el sábado y el domingo de 17 a 20.

La muestra permanente del Museo de la Constitución Nacional puede ser visitada sábados y domingos, de 14 a 18. Y en el Santuario Nuestra Señora de los Milagros se realizan visitas mediadas los sábados a las 15.30 y 17.

Mercado Progreso. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa FeMercado Progreso. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe

Finalmente, el Rosa Galisteo muestra réplicas a gran escala de obras de su patrimonio en el cerco que rodea el edificio, que está en pleno proceso de remodelación. El espacio permanece abierto al público, con entrada libre y gratuita.

Arte Expandido

