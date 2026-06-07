Tomás Latorre

Grabó su disco solo en una habitación de Brooklyn y recibió elogios del "Negro" Aguirre

El músico argentino-estadounidense lanzó "En la bici", un álbum que habla de la incertidumbre, el movimiento y las raíces argentinas. Fue lanzado bajo el sello Shagrada Medra con la colaboración de Aguirre en el tema homónimo.