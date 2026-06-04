Es baterista y presenta su nuevo disco

Entre Manhattan y Buenos Aires: el jazz según Teo Pérez

Discípulo de Pipi Piazzolla y Sergio Verdinelli, el músico presenta “The Drum Key”, álbum inspirado en composiciones descubiertas durante sus viajes a Nueva York. En una entrevista con El Litoral, habló sobre el jazz, la ciudad y la escena porteña.