El Ciclo "Teatro en el Anfi", que comienza este viernes 5 de junio, tiene como una de sus premisas principales la de presentar "las obras más destacadas del teatro santafesino" en el bajo escenario del Anfiteatro Municipal Juan de Garay.
La obra santafesina qué pasó de las aulas de la Escuela de Teatro a la cartelera porteña
La obra "Dita" nació como un trabajo académico durante la pandemia. Protagonizada por María Agustina Arriola, se abrió camino hasta los escenarios de Buenos Aires. Ahora regresa a Santa Fe para participar de un ciclo.
La idea es "impulsar y fomentar el trabajo de los artistas de Santa Fe". En ese contexto, la obra con la que abrirá el ciclo es "Dita", nacida del micromonólogo "Erre" de Brenda Di Spalatro y adaptada por la actriz santafesina María Agustina Arriola.
Para rastrear el origen de esta propuesta, es necesario remontarse hasta la pandemia, cuando Arriola presentó el texto en el marco de una actividad desarrollada en la Escuela Provincial de Teatro N°3200.
La cuestión podría haberse quedado en lo meramente académico, pero el impulso de Arriola hizo que fuera creciendo hasta formar con ese "esqueleto" un espectáculo completo.
Sinopsis
Rita es la protagonista, una joven que narra, en clave de comedia, su extraño vínculo con la pronunciación de la letra "R". Y subraya cómo ese problema fonético pasa a ser una especie de "nudo" emocional que marca su vida.
En escena hay un bolso rojo, una silla, luces cálidas, una búsqueda sonora. Lo demás está en manos de la actriz, quien usa todas las herramientas corporales para abrir ante el público el particular mundo interno de Rita.
Arriola le contó a El Litoral como fueron los inicios de esta puesta. "Dita nació en casa. Tuvo su preestreno en el Museo Histórico de Santo Tomé y su estreno oficial en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial de Santa Fe", explicó.
Pasado el estreno, durante todo el año pasado, la obra sostuvo funciones en la ciudad, siendo la última presentación el 15 de noviembre en La 3068.
De Santa Fe a otros destinos
"Esa noche en La 3068 iba a ser el cierre de ciclo. Pero el destino tenía otra idea: en la sala estaba Pupi Fabiano, productora, que al ver la función dijo que ese trabajo no podía quedarse solo en Santa Fe", contó Agustina.
De ese encuentro nació una idea: "esto tiene que seguir creciendo". Y esa obstinación marcó el punto de giro. "Ese impulso abrió el camino", explicó la actriz.
"Dita" había hecho sus primeras armas fuera de la provincia, una función en Paraná y dos en Buenos Aires (una en julio en El Excéntrico de la 18 y otra en octubre, en La Maza, Boedo) "con público que fue sumándose de a poco", agregó.
Con Pupi incorporada al proyecto, la obra se transformó. "Hubo modificaciones a nivel puesta, actoral, sonoro y lumínico”, señaló luego Agustina.
Con esa nueva versión se presentaron a convocatorias y quedaron seleccionadas para dos espacios: San Telmo, donde hicieron funciónel 7 de marzo y la convocatoria del Teatro Carlos Carella, que les dio la chance de hacer temporada en Buenos Aires.
"Empezamos con dos funciones en marzo y, por la respuesta del público, sumamos abril completo", contó Agustina.
Mirada de referentes
En el recorrido por Buenos Aires, se sumaron a ver la obra artistas y críticos como Adriana Schottlender, Gustavo Luppi, Nito Artaza, Adrián Navarro, Gabriel Rovito y Javier García. Algo que llenó de orgullo al renovado equipo.
"Hoy, con la alegría de volver a Santa Fe después de todo ese recorrido, podemos decir que 'Dita' fue un fenómeno", afirmó Arriola en diálogo con este medio. "En un momento donde es tan difícil para un producto del interior entrar y sostenerse en la cartelera porteña, lograrlo fue algo inmenso", precisó.
"Tanto el público genuino como el ambiente teatral, comercial e independiente, recibieron la obra con una calidez que no se explica, solo se agradece", remarcó.