Una "historia mínima" que llegó lejos

La obra santafesina qué pasó de las aulas de la Escuela de Teatro a la cartelera porteña

La obra "Dita" nació como un trabajo académico durante la pandemia. Protagonizada por María Agustina Arriola, se abrió camino hasta los escenarios de Buenos Aires. Ahora regresa a Santa Fe para participar de un ciclo.