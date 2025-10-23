Los Mutantes del Paraná: trasnoche con entrada libre
La agrupación fundada en 2011 y relanzada ahora se presentará en Tribus Club de Arte, en horario de trasnoche y en el marco del ciclo La Casa Invita. En diálogo con El Litoral, el contrabajista y cofundador Santiago Dirrheimer repasó el camino que los reunió para una nueva etapa de este proyecto ecléctico.
Además de los fundacionales hermanos Dirrheimer (Nahuel en guitarra y Santiago en bajo y contrabajo) en la nueva formación se suman Pedro Velázquez en teclados, Sebastián Vega en guitarra criolla y eléctrica, Franco Rolleri en percusión y Felipe Campilongo en batería. Foto: Gentileza Yaco El Fotógrafo
Los Mutantes del Paraná llegan al trasnoche de Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) el viernes 31 de octubre a las 23.59, en el marco del ciclo La Casa Invita, con entrada libre y gratuita. La banda está de regreso, en formación de sexteto, luego de varios años de ausencia y nueve meses de gestación de lo nuevo. Así, repasarán canciones de sus tres discos de estudio: “El Entrerriano” (2013), “Noctámbulo” (2015) y “Atacama” (2018).
El Litoral repasó este renacer y esta promesa de futuro con el contrabajista y cofundador Santiago Dirrheimer.
De regreso
-¿Cómo nació este regreso y qué los motivó a reactivar el proyecto en este momento?
-Nos separamos hace un par de años largos de la primera formación que tuvimos; nos quedamos con el proyecto con mi hermano, que somos más o menos los que fundamos la banda, y decidimos armar de nuevo con otra formación.
Empezamos a tocar, armamos todo de nuevo, nos agarró la pandemia; ahí paramos de tocar de nuevo y se cayó todo. Nos agarró la pandemia y no pudimos seguir tocando. Cuando terminó la pandemia me fui a vivir a otra ciudad; vivimos algunos en Capital, otros en el Conurbano de Buenos Aires.
Me fui un año a la costa, a vivir a Pinamar, a Ostende; y como soy un bicho de ciudad no aguanté más: es muy lindo el mar, la tranquilidad, pero me acostumbré a otra cosa y me volví a vivir a Buenos Aires.
Cuando volví tenía mi proyecto musical, había empezado a grabar un disco. Me junté con mi hermano y me dice: “Yo también estoy con esto”. Fue como “che, pará: esto que estás haciendo vos y esto que estoy haciendo yo, son como los temas de Mutantes”. Y dijimos: “Rearmemos de nuevo y llamemos a los chicos que habían participado en la última formación”. Les preguntamos si se copaban, y hace nueve meses más o menos que empezamos a juntarnos de nuevo: estamos metiéndole mucho ensayo para armar este show nuevo, que estrenamos en Santa Fe.
Estuvo bueno porque nos tomamos el tiempo, sin apuros, para trabajar a conciencia. Que en esta nueva formación, con estos nuevos integrantes, ellos también pueden dejar si impronta en las canciones que ya estaban compuestas pero que empezaron a tocar ellos.
Va a ser la misma discografía, pero tocada por otras personas, con otra intención: va a ser un poco más rockero, pienso yo.
-Hay una transformación en lo sonoro, pero también en la energía que da este nuevo grupo, y en lo que se ve en el escenario.
-Sí, para mí va a ser algo sumamente diferente. Primero de todo que vamos a volver a tocar en un escenario: la energía va a ser muy diferente porque estás tocando con otra gente. Hicimos dos o tres shows con ellos, pero la gente cambia: fue hace tres años y pico. La gente cambia un montón, nosotros cambiamos un montón, todo va cambiando: es un poco como es Mutantes.
Va a ser súper intenso y un poco emocionante también. Y sobre todo (no porque me estés haciendo una entrevista en un medio de Santa Fe) ir a tocar a Santa Fe en la primera fecha está buenísimo. Tanco como vamos a ir a tocar a Entre Ríos a la segunda fecha: arrancar por fuera de Buenos Aires está buenísimo. Y las veces que fuimos a tocar a Santa Fe siempre nos recibieron re bien: el público fue re copado, la gente lo siente muy intenso, y eso a nosotros nos encanta.
-Contabas de las canciones que habían empezado a trabajar por separado con tu hermano. ¿La idea es grabarlas en un plazo cercano?
-Nuestra primera idea en esta juntada fue: “Juntémonos, todo muy relajado; siendo profesionales pero relajados con el tema de los tiempos. Y vamos a ver qué nos pasa también humanamente y musicalmente”.
Empezamos a juntarnos, a tocar, a ver que la química que teníamos en el pasado estaba todavía, y que estaba bueno. Empezamos a disfrutar los ensayos, a ensayar el repertorio y dijimos: “Vamos a dedicar todos estos meses a preparar un show que nos guste a nosotros”.
Así que ahora cuando terminemos este año, con estas fechas que nos salieron, ya tenemos un par de temas que venimos trabajando y que quizás vamos a tocar en estas fechas. Pero en 2026 la idea es no sé si componer un disco entero, pero sí ir largando un nuevo material en las redes, para que la gente va a estar escuchando un poco lo nuevo que venimos haciendo. En los shows lo van a poder escuchar, pero todavía no está disponible.
La idea es en el 26 ya arrancar a trabajar en eso. Si va a salir un disco, va a salir un EP, van a ir saliendo singles, todavía no lo tenemos muy bien definido. Porque la industria va cambiando un montón; por un lado están lanzando discos enteros pero no sé. Somos una banda que nos gusta lo conceptual, vamos a ver de qué manera lo encaramos para que estemos conformes también nosotros.
Alquimia sonora
-Desde siempre los caracterizó esta fusión de folclore, rock, identidad litoraleña: muchas informaciones musicales. ¿Cómo se logra mantener una identidad y al mismo tiempo seguir renovándose en lo sonoro?
-Creo que la identidad se da un poco naturalmente. Me pongo a componer y la música me sale así; cuando me junté con mi hermano fue como “ah, bueno, estamos haciendo más o menos lo mismo”. No se pierde esa marca que tenemos, porque nos sale naturalmente así.
Después un poco va mutando: si vas escuchando desde el primer disco al tercero la música va cambiando. El primer disco es un poco más folclórico o más crudo en la cuestión acústica; el segundo es más una transición hacia el tercero, que ya es un poco más eléctrico.
La idea también es ir un poco cambiando, no siempre quedarse con la misma música. Ahora lo que se viene para quizás un cuarto disco va a ser un poco más rockero. No estamos ahora con una formación con vientos: somos dos guitarras, donde una es eléctrica por momentos, y contamos con un tecladista.
Las versiones fueron cambiando musicalmente: dejó de haber vientos, y los arreglos de los vientos los empezó a hacer una guitarra, un teclado; pero al mismo tiempo cambian porque no termina siendo un viento. Eso estuvo bueno, porque lo que estuvimos buscando no fue copiar tal cual lo que hacía el arreglo del viento, el sonido. Fue como: “Este es el arreglo de los vientos, busquémosle algo nuevo para el que lo esté tocando, y como se escuche la canción con ese instrumento esté cómodo y suene más lindo”.
En lo compositivo también: somos diferentes personas, es otra formación y se va curtiendo otro tipo de música. En esta formación noto mucho más que venimos como más del palo del rock, y capaz que más del palo del heavy. Capaz que no tiene mucho que ver con Los Mutantes, pero curtimos eso: toco el contrabajo pero me gusta también la música stoner; me pongo a escuchar Queens of the Stone Age y después salen otras cosas. Las influencias están medio heavies, quizás por la época que estamos viviendo.
-¿Cómo se conforma la banda hoy?
-Está mi hermano Nahuel en la guitarra; yo en el bajo y en el contrabajo; Pedro Velázquez en los teclados; Sebastián Vega en guitarra criolla y guitarra eléctrica; Franco Rolleri en percusión. Está tocando todo: congas, “timbas”, accesorios; tiene un pad, un bombo legüero. Toca rock, pero también tiene mucho folclore encima y eso está bueno. Y después está Felipe Campilongo en batería: lo conocemos hace diez años por lo menos, porque empezó laburando con nosotros en la otra formación como stage.
Cuando nos separamos y nos volvimos a juntar, y estábamos buscando baterista, nos dijo: “Me quiero probar a ver si puedo tocar con ustedes”; “Bueno, dale”. Estuvo buenísimo, porque lo conocíamos hace un montón de años y después terminó tocando la batería.
Cara a cara
-En la presentación anuncian: “Un show que exige ser escuchado en vivo”. ¿Qué lugar ocupa la experiencia del vivo para ustedes, para la propuesta de la banda, y ese diálogo directo con el público?
-Estamos re manija, es fundamental. Imaginate que nos juntamos a tocar, nos agarró la pandemia, tocamos re poquito. Ahora nos volvimos a juntar, estamos hace nueve meses ensayando: medio que necesitamos que pase ya.
Hay una cuestión de retroalimentación con el público: necesitamos que pase ya porque vos vas, tocás en vivo, y empezás a tener devoluciones: hablando de energía. Y eso te motiva un poco más a decir: “Bueno, listo: vamos a empezar a hacer cosas más nuevas y a ver qué va pasando”. Y es una rueda que una vez que empezás a tocar no para.
Uno como músico, como artista necesita eso. Sobre todo ir a tocar a Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, La Plata, que para nosotros son lugares donde la gente se copa mucho.
-Arrancan acá en el ciclo La Casa Invita, que es con entrada libre: está hecho para que se acerque gente que por ahí no los conoce y pueda animarse a descubrir música nueva.
-En la época complicada que estamos viviendo económicamente, que sea un evento gratuito le da la posibilidad a la gente de poder escucharnos. Y eso está buenísimo, porque seguramente habrá mucha gente. Una entrada de una banda under anda por las 10, 15, 20 lucas; si uno empieza a sumar el gasto, una salida se lleva mucho. La gente está guardando el mango, y por ahí lo que primero deja de consumir es la cultura.
Tener un espacio que te brinde eventos gratuitos es un golazo. Eso está bueno remarcarlo: que los productores están haciendo esfuerzos grandes para poder mantener la cultura ampliada.
-Después de Santa Fe, Entre Ríos, Capital Federal y La Plata, ¿cómo terminan el año y cómo empiezan el otro?
-Creo que vamos a terminar tocando: a mitad de diciembre terminamos de tocar, quizás nos salgan un par de fechitas en la costa para ir a tocar allá. Seguramente tomemos un descansito, un par de semanas, y después volver a juntarnos para empezar a armar un poco lo que sería un disco nuevo.
Cuando vos empezás a pensar en un disco nuevo y estás tocando en vivo, al mismo tiempo tenés ensayos del show que estás haciendo, ensayos de las composiciones nuevas, salís a tocar: ya te transformás en una familia, te ves todos los días.
La idea es ir viendo, paso a paso, no volverse muy locos. Vamos a tocar y vamos a ir componiendo a poco y vamos a ver qué pasa. Pero eso sí: una vez que arrancamos a tocar, no queremos parar: veremos si podemos tocar todos los fines de semana, viendo cómo se van dando los eventos y las producciones.
Siempre nos caracterizamos por tocar mucho: lugar donde nos llaman y la producción se puede llevar a cabo, lo hacemos. Pero vamos a estar buscando las composiciones nuevas, a ver si las podemos materializar un poco más.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
