Nahuel Pennisi presenta el primer adelanto de un nuevo álbum concebido como homenaje a Mercedes Sosa. La elección de esta obra emblemática abre un proyecto que pone a Nahuel en diálogo con el legado de una figura esencial de la música argentina y latinoamericana, desde una mirada sensible, contemporánea y profundamente conectada con la raíz.
Nahuel Pennisi presenta "Canción con todos"
Se tratar del primer single y video de su álbum homenaje a Mercedes Sosa. El clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la pieza-manifiesto de ese recorrido.
Más que un disco de versiones, el álbum propone volver al origen: recorrer canciones que nacieron de una tierra, una historia y una identidad compartida. En la voz de Nahuel, ese repertorio encuentra una nueva interpretación, sin perder su fuerza poética, cultural y colectiva.
“Canción con todos”, clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la pieza-manifiesto de ese recorrido. Su mensaje de unión y pertenencia conserva una vigencia que atraviesa generaciones y fronteras, anticipando el espíritu de una obra pensada para celebrar la huella de Mercedes y acercarla nuevamente a distintas audiencias.
Un regreso al origen
El lanzamiento está acompañado por un video filmado en Tucumán, la provincia en que nació Mercedes Sosa y donde su recorrido artístico comenzó a tomar forma. Bajo la dirección de Niko Sedano, la pieza lleva la interpretación al paisaje y transforma el territorio en parte del relato: no como fondo, sino como memoria, pertenencia y presencia viva.
La propuesta audiovisual se integra a una obra más amplia en la que música, imagen y territorio construyen un mismo universo. Así, Nahuel busca honrar el camino que Mercedes abrió y volver a poner en circulación canciones que todavía hablan de quiénes somos.
Sobre el proyecto
El álbum “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa” fue concebido como una obra integral de alto valor artístico y cultural. El proyecto contempla interpretaciones audiovisuales filmadas en paisajes naturales de Tucumán y un relato documental que recorre la huella de Mercedes a través de los lugares, las historias y la música.
“Canción con todos” abre este recorrido siendo la puerta de entrada a un homenaje que buscará sostener una conversación viva alrededor de su legado.
Ficha técnica
Voz: Nahuel Pennisi.
Palabras finales: Mercedes Sosa.
Guitarra: Nahuel Pennisi.
Programación: Nahuel Pennisi / Manu Hoods.
Batería: Mariano “Tiki” Cantero
Percusión: Mariano “Tiki” Cantero / Matías Gorordo
Bajo: Pato Resico.
Guitarra de siete cuerdas: Joaquín Guevara.
Teclados: Joaquín Guevara / Manu Hoods.
Piano: Tomás Fares.
Cello: Jacqueline Oroc / Clement Silly.
Viola: Mariano Malamud / Elizabeth Ridolfi.
Violín: Augusto Sourigues / Matías Scheines / Guillermo Rubino / Matías Romero.
Producido por: Nahuel Pennisi / Pablo Durand / Joaquín Guevara.
Arreglos: Nahuel Pennisi / Joaquín Guevara.
Arreglo de cuerdas: Juan Emilio Cucchiarelli.
Ingeniero de grabación: Nico Kalwill / Franco Polo Rossi.
Ingeniero de mezcla: Nico Kalwill.
Mastering: Dani Ovie.
A&R: Pablo Durand.