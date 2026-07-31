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Nahuel Pennisi presenta "Canción con todos"

Se tratar del primer single y video de su álbum homenaje a Mercedes Sosa. El clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la pieza-manifiesto de ese recorrido.

El video dirigido por Niko Sedano filmado en Tucumán, la provincia en que nació Mercedes Sosa y donde su recorrido artístico comenzó a tomar forma. Foto: Captura de pantallaEl video dirigido por Niko Sedano filmado en Tucumán, la provincia en que nació Mercedes Sosa y donde su recorrido artístico comenzó a tomar forma. Foto: Captura de pantalla
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Nahuel Pennisi presenta el primer adelanto de un nuevo álbum concebido como homenaje a Mercedes Sosa. La elección de esta obra emblemática abre un proyecto que pone a Nahuel en diálogo con el legado de una figura esencial de la música argentina y latinoamericana, desde una mirada sensible, contemporánea y profundamente conectada con la raíz.

Más que un disco de versiones, el álbum propone volver al origen: recorrer canciones que nacieron de una tierra, una historia y una identidad compartida. En la voz de Nahuel, ese repertorio encuentra una nueva interpretación, sin perder su fuerza poética, cultural y colectiva.

“Canción con todos”, clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por César Isella con letra del poeta Armando Tejada Gómez, funciona como la pieza-manifiesto de ese recorrido. Su mensaje de unión y pertenencia conserva una vigencia que atraviesa generaciones y fronteras, anticipando el espíritu de una obra pensada para celebrar la huella de Mercedes y acercarla nuevamente a distintas audiencias.

Un regreso al origen

El lanzamiento está acompañado por un video filmado en Tucumán, la provincia en que nació Mercedes Sosa y donde su recorrido artístico comenzó a tomar forma. Bajo la dirección de Niko Sedano, la pieza lleva la interpretación al paisaje y transforma el territorio en parte del relato: no como fondo, sino como memoria, pertenencia y presencia viva.

La propuesta audiovisual se integra a una obra más amplia en la que música, imagen y territorio construyen un mismo universo. Así, Nahuel busca honrar el camino que Mercedes abrió y volver a poner en circulación canciones que todavía hablan de quiénes somos.

Sobre el proyecto

El álbum “Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa” fue concebido como una obra integral de alto valor artístico y cultural. El proyecto contempla interpretaciones audiovisuales filmadas en paisajes naturales de Tucumán y un relato documental que recorre la huella de Mercedes a través de los lugares, las historias y la música.

“Canción con todos” abre este recorrido siendo la puerta de entrada a un homenaje que buscará sostener una conversación viva alrededor de su legado.

Ficha técnica

Voz: Nahuel Pennisi.

Palabras finales: Mercedes Sosa.

Guitarra: Nahuel Pennisi.

Programación: Nahuel Pennisi / Manu Hoods.

Batería: Mariano “Tiki” Cantero

Percusión: Mariano “Tiki” Cantero / Matías Gorordo

Bajo: Pato Resico.

Guitarra de siete cuerdas: Joaquín Guevara.

Teclados: Joaquín Guevara / Manu Hoods.

Piano: Tomás Fares.

Cello: Jacqueline Oroc / Clement Silly.

Viola: Mariano Malamud / Elizabeth Ridolfi.

Violín: Augusto Sourigues / Matías Scheines / Guillermo Rubino / Matías Romero.

Producido por: Nahuel Pennisi / Pablo Durand / Joaquín Guevara.

Arreglos: Nahuel Pennisi / Joaquín Guevara.

Arreglo de cuerdas: Juan Emilio Cucchiarelli.

Ingeniero de grabación: Nico Kalwill / Franco Polo Rossi.

Ingeniero de mezcla: Nico Kalwill.

Mastering: Dani Ovie.

A&R: Pablo Durand.

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