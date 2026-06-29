Buenos Aires tendrá su gran encuentro folklórico. El 21 y 22 de noviembre nacerá República Folklore, un festival que llega para sumar su voz a la rica tradición de más de 500 festivales que, desde hace décadas, mantienen viva una de las expresiones culturales más importantes de Argentina.
República Folklore: el primer gran festival del género en Buenos Aires anuncia su grilla
La Capital será escenario de una nueva propuesta que se suma al universo de festivales folklóricos del país. Con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día, reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina.
Durante dos jornadas completas en el Parque de la Ciudad, miles de personas provenientes de Capital Federal y distintos puntos del país podrán disfrutar de más de 50 artistas que se presentarán en tres escenarios, una amplia propuesta gastronómica de carácter federal, experiencias especialmente diseñadas para vivir el folklore desde múltiples dimensiones y espacios de encuentro pensados para todas las generaciones.
La programación reunirá a los grandes nombres del folklore argentino junto a nuevas generaciones que hoy siguen expandiendo y enriqueciendo el género, proponiendo un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y quienes recién comienzan a descubrirlas.
La grilla completa
Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Jorge Rojas, Cazzu, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal, Duo Coplanacu, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Ahyre
Facundo Toro + Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 De Córdoba + Por Siempre Tucu, Maggie Cullen, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abregu, Gauchos Of The Pampa
La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros, Malena Garnica, y muchos más.
Mucho más que música
Porque el folklore es mucho más que música. Es una forma de encontrarse, es el saber popular que se transmite de generación en generación, las canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva y las costumbres que acompañan la vida cotidiana de millones de argentinos
Es identidad, pertenencia y una de las expresiones culturales más profundas del país. Por eso, República Folklore se vivirá con todos los sentidos.
Complementando la puesta artística se sumará el espíritu íntimo de las peñas y una pulpería tradicional; los sabores más auténticos se harán presentes en un patio de comidas regionales, mientras que el Paseo de las Provincias reunirá artesanías, industria y turismo de todo el país.
Será una celebración activa donde el público no será un simple espectador, sino el verdadero protagonista gracias a clases abiertas, vibrantes pistas de baile al aire libre y un espacio dedicado a revivir los clásicos juegos criollos.
Apoyo de festivales consagrados
República Folklore nace desde el respeto y la admiración hacia una historia que lleva décadas construyéndose. Argentina cuenta con más de 500 festivales folklóricos distribuidos a lo largo y ancho del país, que año tras año celebran y mantienen viva una de las tradiciones más representativas de nuestra identidad.
En ese contexto, República Folklore busca aportar una nueva propuesta desde la Ciudad de Buenos Aires, contribuyendo al crecimiento y la difusión de un género que continúa evolucionando y encontrando nuevas formas de expresión.
“Nos llena de alegría celebrar el nacimiento de República Folklore. Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos firmemente que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país.
Felicitamos a la organización y les deseamos el mayor de los éxitos en este camino que hoy emprenden, abrazando nuestras raíces” (Comisión Directiva Festival Jesús María).
Nuevo punto de encuentro
República Folklore tendrá lugar en el Parque de la Ciudad, uno de los espacios para eventos al aire libre más importantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Con amplias áreas verdes, múltiples accesos y la infraestructura necesaria para recibir a miles de personas, el predio se convierte en el escenario ideal para una propuesta que busca celebrarse a gran escala sin perder la cercanía y el espíritu de encuentro que caracteriza al folklore.
Su ubicación estratégica dentro de la Ciudad de Buenos Aires permite un acceso sencillo tanto para quienes viven en el Área Metropolitana como para quienes llegan desde distintos puntos del país, reforzando el carácter federal del festival.
El Parque de la Ciudad cuenta además con una trayectoria consolidada como sede de algunos de los eventos musicales más importantes realizados en Argentina durante los últimos años, entre ellos el Buenos Aires Trap, Creamfields y Ultra Buenos Aires.
Estética nueva, materiales de siempre
El festival también presentará una nueva propuesta gráfica para el folklore argentino. Su sistema visual nació de los tejidos del folklore: su lógica modular, sus colores intensos y su iconografía popular.
Cuatro colores llevados al máximo posible, donde el maximalismo latinoamericano se convierte en expresión y una grilla inspirada en la estructura del tejido se transforma en arquitectura gráfica.
El consumo del folklore en Argentina
El nacimiento de República Folklore coincide además con un momento de gran crecimiento para el género. Según datos de Spotify, el folklore argentino registró un crecimiento del 85% entre 2020 y 2025, mientras que las reproducciones aumentaron un 1.645% entre 2015 y 2025.
Además, más de 16,5 millones de playlists creadas por usuarios de todo el mundo incluyen folklore argentino, mientras que la Generación Z incorpora cada vez más al folklore como parte de su identidad musical, demostrando que tradición e innovación pueden convivir dentro de un mismo universo de escucha.
Video anuncio cargado de emociones
El anuncio del festival estará acompañado por una pieza audiovisual especialmente desarrollada para presentar el espíritu de República Folklore. El video parte de una idea simple pero poderosa: el folklore está en todos lados. Vive en las melodías que se heredan sin saber de dónde vienen, en las canciones que atraviesan generaciones, en los rituales cotidianos y en las costumbres que forman parte de la cultura argentina.
La pieza busca reflejar que el folklore es una expresión viva y profundamente presente en la identidad nacional. Una identidad que, desde hace décadas, viene siendo celebrada por cientos de festivales en todo el país y que hoy encuentra en República Folklore una nueva propuesta para seguir creciendo desde Capital Federal.
La música original fue desarrollada por Santiago Alvarado, productor reconocido por su trabajo junto a artistas como Milo J y Bizarrap, cuya historia personal y musical mantiene un profundo vínculo con el folklore argentino.
Entradas
Los abonos estarán disponibles en preventa desde el miércoles 1 de julio a las 14 (hasta nueve cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa Macro) en www.allaccess.com.ar. La venta general comenzará el jueves a la misma hora (hasta seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito Visa Macro).