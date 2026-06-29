21 y 22 de noviembre

República Folklore: el primer gran festival del género en Buenos Aires anuncia su grilla

La Capital será escenario de una nueva propuesta que se suma al universo de festivales folklóricos del país. Con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día, reunirá a los grandes artistas del género y a nuevas generaciones en una celebración que combinará música, gastronomía, experiencias e identidad argentina.