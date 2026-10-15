Mundo fantástico

"Narnia: El sobrino del mago": Greta Gerwig revela los orígenes en el primer tráiler

Netflix presentó el adelanto de la película que marcará el relanzamiento cinematográfico de la saga creada por C. S. Lewis. Con Daniel Craig, Emma Mackey y Meryl Streep en el elenco, la producción llegará a los cines en febrero de 2027 y desembarcará en la plataforma en abril.