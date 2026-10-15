El universo fantástico de Narnia vuelve al cine con una nueva adaptación que propone regresar al comienzo de su historia. Netflix presentó el primer tráiler de “Narnia: El sobrino del mago” (“Narnia: The Magicians Nephew”), la película escrita y dirigida por Greta Gerwig, realizadora de “Barbie”, “Mujercitas” y “Lady Bird”, que llevará a la pantalla la novela de C. S. Lewis publicada en 1955.
"Narnia: El sobrino del mago": Greta Gerwig revela los orígenes en el primer tráiler
Netflix presentó el adelanto de la película que marcará el relanzamiento cinematográfico de la saga creada por C. S. Lewis. Con Daniel Craig, Emma Mackey y Meryl Streep en el elenco, la producción llegará a los cines en febrero de 2027 y desembarcará en la plataforma en abril.
El adelanto anticipa una aventura entre mundos, magia y criaturas extraordinarias, con una particular elección musical: “Stairway to Heaven”, el clásico de Led Zeppelin, acompaña las primeras imágenes de esta superproducción.
El filme llegará a las salas el 12 de febrero de 2027, con una exhibición que incluirá el formato Imax, y estará disponible en Netflix desde el 2 de abril. La propuesta marca el regreso de la franquicia después de la trilogía estrenada entre 2005 y 2010, aunque esta vez no continuará directamente aquella historia, sino que explorará los orígenes del reino fantástico.
Antes del ropero
Aunque “El sobrino del mago” fue el sexto libro publicado de la saga, sus acontecimientos transcurren antes de los narrados en “El león, la bruja y el ropero”, la novela que presentó a los lectores el mundo de Narnia en 1950.
La historia sigue a Digory Kirke y Polly Plummer, dos niños que descubren unos anillos mágicos capaces de transportarlos entre diferentes mundos. La experiencia comienza a partir de los experimentos del tío Andrew, un personaje interpretado por Daniel Craig, y pronto conduce a los protagonistas a una aventura que excede su realidad cotidiana.
En ese recorrido, los niños llegan a presenciar la creación de Narnia por parte de Aslan, el majestuoso león que ocupa un lugar central en la mitología de la saga. El relato también introduce a Jadis, una poderosa hechicera que con el tiempo se convertirá en la temida Bruja Blanca.
El tráiler ofrece un primer acercamiento a ese universo en formación y a sus contrastes con el mundo real. La película recupera así una dimensión fundamental de la novela: no solo la exploración de un territorio mágico, sino también la explicación de algunos de los elementos que luego serán decisivos en las aventuras de Narnia.
Una nueva etapa
La elección de Gerwig representa uno de los principales atractivos del proyecto. Después de “Lady Bird” (2017), “Mujercitas” (2019) y el fenómeno mundial de “Barbie” (2023), la cineasta asume el desafío de adaptar una obra que combina fantasía, aventura y una dimensión espiritual.
Uno de los conceptos centrales del libro es la creación de un mundo a través del canto de Aslan. Esa imagen, que ocupa un lugar significativo en la mitología de Lewis, también encuentra un eco en el primer avance, que utiliza la música para acompañar la aparición del universo fantástico.
El reparto combina figuras consagradas con nuevos talentos. David McKenna y Beatrice Campbell interpretan a Digory y Polly, respectivamente; Craig encarna al tío Andrew; Emma Mackey, conocida por “Sex Education” y “Barbie”, interpreta a Jadis; y Carey Mulligan forma parte del elenco como Mabel Kirke, la madre de Digory.
Una de las incorporaciones más destacadas es la de Meryl Streep, quien prestará su voz a Aslan. La actriz asumirá así un personaje que en la trilogía anterior contó con la voz de Liam Neeson. También participan Ciarán Hinds, Denise Gough, Susan Wokoma y Kobna Holdbrook-Smith.
Protagonismo musical
La música constituye otro de los aspectos llamativos del tráiler. Gerwig consiguió autorización para utilizar “Stairway to Heaven”, una de las canciones más emblemáticas de Led Zeppelin, cuyos integrantes mantuvieron durante décadas una política restrictiva respecto de la licencia de ese tema para producciones audiovisuales.
Según la información difundida sobre el proyecto, la directora se reunió personalmente con Jimmy Page y Robert Plant para explicarles su visión de la película y fundamentar la elección de la canción.
El resultado es un adelanto que se aparta de las convenciones habituales de la fantasía cinematográfica y vincula el viaje hacia un mundo desconocido con uno de los clásicos más reconocibles del rock británico.
La presencia de la canción también refuerza la identidad de una adaptación que busca encontrar una mirada propia sobre el material original, en lugar de reproducir la estética de las películas anteriores.
Una franquicia con historia
La nueva película será un relanzamiento de “Las crónicas de Narnia” en el cine. La trilogía anterior comenzó con “El león, la bruja y el ropero” (2005), continuó con “El príncipe Caspian” (2008) y concluyó con “La travesía del Viajero del Alba” (2010). Ninguno de los actores de aquellas producciones forma parte del nuevo proyecto.
Netflix, que adquirió los derechos de la franquicia en 2018, apuesta ahora por adaptar el universo de Lewis desde sus orígenes. La elección de “El sobrino del mago” permite presentar una nueva puerta de entrada para quienes no conocen la saga y, al mismo tiempo, recuperar para los lectores el relato sobre el nacimiento de ese mundo.
El estreno también tendrá una particularidad comercial: la película llegará primero a los cines, con una ventana de exhibición que precederá a su lanzamiento en streaming. De esta manera, Netflix busca convertir la adaptación de Gerwig en un acontecimiento cinematográfico antes de incorporarla a su catálogo.
Con el primer tráiler, “Narnia: El sobrino del mago” comienza a mostrar las claves de su propuesta: una historia de origen, un elenco de figuras reconocidas y la mirada de una directora que vuelve a enfrentarse con un universo popular desde una perspectiva propia.
La respuesta definitiva llegará en febrero de 2027, cuando el público pueda descubrir cómo se recrea en la pantalla el nacimiento de uno de los mundos más perdurables de la literatura fantástica.