Desde el corazón de Santa Fe emerge Niña Monarca, una propuesta que simboliza transformación, creatividad y una profunda conexión emocional. Inspirada en el proceso metamórfico de la mariposa monarca, la banda construye su identidad sobre la fluidez creativa y la sinergia colectiva.
Metamorfosis sonora: Niña Monarca alza el vuelo
La agrupación santafesina está difundiendo su último lanzamiento: una live session registrada en la Mediateca municipal, con tres canciones inéditas.
Identidad y sonido
El grupo está integrado por Amílcar Serra (voz, guitarra y sintetizadores), Milton Sarmiento (guitarra), Marcos González (bajo) y Matías De Sábbato (batería).
Su propuesta teje un sonido que transita con naturalidad entre el pop, el rock soft y el indie alternativo, coqueteando con matices del postpunk y el shoegaze. Guitarras limpias, texturas de chorus y delays, y bases rítmicas sólidas enmarcan voces melódicas que logran un equilibrio exacto entre intensidad y delicadeza. Sus letras, cargadas de introspección, funcionan como una ventana abierta a las historias humanas.
Nuevo lanzamiento
En diciembre de 2025, la banda marcó un hito con el estreno de su primera Live Session en YouTube. Este material introduce tres canciones inéditas que revelan una faceta mucho más cruda y visceral del grupo: “Quien soy”, “N.S.Q.F” y “Todo lo que no”.
A diferencia de sus trabajos previos, caracterizados por una producción de estudio detallista y arreglos complejos (como se puede ver en el videoclip de “Nadie como tú”), esta sesión es una declaración de principios: Niña Monarca puede prescindir de artificios técnicos sin que su obra pierda esencia. Al apostar por la simpleza, las composiciones ganan en honestidad y fuerza, reafirmando la solidez, versatilidad y la clara dirección artística de la banda.
En una entrevista con Nancy Hougham para el sitio Rock.com.ar, destacaron: “La verdad es que el trabajo fluyó increíblemente. Es un lugar que Fede Teiler (ingeniero residente de la Mediateca, que estuvo a cargo de registrar el audio) tiene muy bien calibrado. A la hora de armar nuestro set, no hubo prácticamente inconvenientes. Eso nos permitió cranear bien, junto al camarógrafo (Nicolás Mazzola), la ubicación de los equipos y el diagrama de las tomas”.
“La sensación fue loquísima porque la sesión se gestó apenas una semana y media antes. ‘¿Y ahora qué hacemos?’ fue la pregunta que nos acompañó en el viaje de retorno de una increíble fecha que tuvimos en la ciudad de Córdoba. No teníamos muchas ganas de encerrarnos a grabar canciones en el estudio, pero a la vez, al ser un proyecto relativamente reciente, necesitábamos material en la nube. Así surgió la idea de una Live Session”, agregaron.
Y destacaron: “Fue mas loco aún que dos días después se comunicara César Andino (de Cabezones), un prócer del rock santafesino a quien agradecemos profundamente sus reiteradas expresiones públicas de apoyo. Nos avisó que había un hueco dentro de la agenda de la Mediateca. Entendimos que era la oportunidad para concretarlo, aceptamos el desafío y en muy pocos días conseguimos el recurso, sobre todo humano. A riesgo de ser tildados de New Age, con los chicos decimos fue ‘manifestado’”.