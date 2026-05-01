El primer fin de semana de mayo (con feriado incluido) llega con una agenda cultural que incluye grandes festivales, propuestas musicales emergentes y una variada oferta teatral.
Festival de Tribus y mucho más: todos los eventos culturales del fin de semana
El fin de semana largo llega con una programación cargada. Desde el masivo festival que tendrá epicentro en la Estación Belgrano hasta propuestas teatrales, acústicas y nuevas bandas que oxigenan la escena local.
La mayor parte de las miradas estarán puestas en el Festival Tribus, que se desarrollará durante dos jornadas en la Estación Belgrano con una amplia grilla de artistas nacionales y locales.
A la par, bares y centros culturales ofrecerán conciertos acústicos, presentaciones de bandas en crecimiento y shows en vivo que amplían el circuito musical santafesino.
En el plano escénico, la cartelera incluye estrenos teatrales, propuestas de humor y obras para todo público, junto a experiencias vinculadas al bienestar y el autoanálisis. En los párrafos siguientes, la grilla completa.
Viernes 1 de mayo
Festival Tribus día 1 a las 18 en la Estación Belgrano
La primera jornada será, según los organizadores "un estallido sonoro que recorrerá desde el rock clásico hasta el pop más sofisticado". Actúan La Delio Valdez, Kapanga, Estelares, Vapors of Morphine, Los Espíritus y Cielo Razzo.
También estarán presentes el "punk-folclore" de Los Tabaleros, la potencia de Corvex, el pop de Ainda y la frescura de Gauchito Club, junto a referentes como Lucy Patané, Lichi y los locales Hugo y Los Gemelos.
A los escenarios principales se suma el Galpón de Tribus. Este espacio se convertirá el viernes 1, en un templo para los clásicos que habitan habitualmente Tribus Club de Arte, con las presentaciones de Rompiendo Espejos, Bravos Muchachitos, Bendecida, Verde Musgo y Changuitos.
Noche acústica a las 20.30 en Stanley
El Taller de Expresión Musical (TEM) presenta una noche acústica. Se presentarán por primera vez como alumnos y concurrentes Emilia Pisani, Camila Dozo, Natalí Crivelli y Francisco Aira.
Luego hacen su presentación formal, como músicos consolidados del Taller, Carla Castrillo, Fiorella Scarafía, Milagros Pianetti y Victoria Dalla Costa.
Con un repertorio de rock y pop nacional e internacional, junto a Nicolás Olivieri en guitarra, Sebastián Naón en bajo y Marco Antoniazzi y Julián Martínez en Batería y percusión.
Sábado 2 de mayo
Festival de Tribus día 2 a las 18 en la Estación Belgrano
El cierre promete, según los organizadores, “una intensidad inigualable con regresos esperados y figuras consagradas”. Actúan Los Caballeros de la Quema, Él Mató a un Policía Motorizado, Turf, Árbol, Eruca Sativa y Massacre.
También se suman Indios, Barbi Recanati, Adrián Berra, Ale Kurz y Vale Acevedo, sumado a los nuevos ganadores del Concurso de Bandas de Tribus, Casa Chilao.
El Galpón se consagrará como la vidriera del talento local, recibiendo a bandas como Astro Bonzo, La chica del cumpleaños, Tamocomoqueremo, The Polacos y Maleducado.
Discontinuos, Mr. Caterva y Estigma a las 21 en Demos
Discontinuos regresa a Santa Fe en el marco del “Tres Son Multitud Tour” para encabezar una fecha que promete alto voltaje. El show no llegará en soledad: el line-up se completa con Mr. Caterva y Estigma, dos bandas que vienen ganando terreno en el circuito santafesino.
"Perlitas 2" a las 18 en El Retablo
Se trata de nuevas historias con títeres y titiriteros: un pececito aventurero, una versión de Caperucita, un diablo muy particular, un gato enamoradizo. Un espectáculo para grandes y chicos para reír, para pensar y para encontrarse con una escena repleta de emociones.
"El contorno de lo invisible" a las 19 en el Foro Cultural de la UNL
Se estrena esta obra de la Comedia UNL. Es, según los organizadores, “un espectáculo que nos aventura en el universo del realismo mágico, entrelazando el clown, la poética del circo contemporáneo y el misterio del teatro de sombras”.
El Viaje de la Estrella a las 19 en La Moreno
Es una propuesta de meditación y sanación creada por Pablo Robles, responsable de “El Viaje de la Kundalini”, que invita a una experiencia introspectiva basada en el despertar de los cinco elementos: agua, fuego, aire, tierra y éter, asociados a distintos aspectos emocionales y energéticos como la creatividad, el amor, la paz, la prosperidad y la expresión.
Aleas a las 21 en Stanley
Es una banda formada en 2025, que luego de ensayos y preparaciones de temas propios hará su debut oficial.
"Ropa vieja" a las 21 en Valeri Montrul
El grupo de teatro “Exit”, integrado por Marisa Oroño, Marcela Cataldo y Fabián Rodríguez, bajo la dirección de Diego Julián López, celebra sus 30 años de trayectoria con esta obra, explorando la memoria de emociones, el cuerpo y las palabras con objetos y vestuarios haciendo resurgir personajes de doce obras de estos 30 años.
Domingo 3 de mayo
"Drácula, transilvando bajito" a las 21 en Nuevo Loa AGM
Es una obra de teatro apta para todo público, inspirada en la clásica novela de Bram Stocker. La dramaturgia y dirección general está a cargo de Federico Kessler. En esta versión, los intérpretes de Contratelón Teatro llevan al extremo su mirada desfachatada.
La Contra a las 20 en el Centro Cultural Provincial
El grupo tropical santafesino festeja su 27 aniversario con un show imperdible, con grandes artistas invitados.
Enredados a las 21 en Stanley
Stanley Bar se convierte en el escenario de un diálogo cultural entre ambas orillas del Río de la Plata. Con una puesta en escena contemporánea, el espectáculo une a grandes referentes de Argentina y Uruguay para recorrer tangos, milongas y candombes con arreglos propios.
Bandada a las 20 en La 3068
Un grupo de amigos de viaje. Humor y emoción en una absurda encrucijada.