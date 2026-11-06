Netflix anunció el estreno de una nueva versión de “Orgullo y prejuicio”, basada en la clásica novela de Jane Austen, en formato de miniserie. La misma tiene una fecha de estreno prevista para el próximo 3 de diciembre.
Una nueva versión de "Orgullo y prejuicio" llega a Netflix
La miniserie de seis episodios, inspirada en la clásica novela de Jane Austen, está a cargo de la escritora británica Dolly Alderton y del director Euros Lyn. Los actores Emma Corrin y Jack Lowden se pondrán en la piel de Elizabeth Bennet y el señor Darcy.
Este ambicioso proyecto audiovisual está a cargo de la escritora británica Dolly Alderton y del director Euros Lyn.
Los actores Emma Corrin y Jack Lowden se pondrán en la piel de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, para llevar a la pantalla chica el romance que conquistó a miles de corazones. Esta nueva versión busca mantener una mirada fiel al libro de Austen, sin omitir algunos detalles que quedaron afuera de la película estrenada en 2005.
Amor en conflicto
Ambientada en una campiña de Inglaterra a principios del siglo XIX, una familia con problemas económicos está obsesionada con casar a sus cinco hijas, debido a que las leyes no permiten que ellas hereden la propiedad familiar.
De esta forma se produce el encuentro entre Elizabeth Bennet y Darcy, con más asperezas que amor.
El orgullo de Darcy y los prejuicios de Elizabeth se elaboran desde el momento en que se conocen, pero logran dejarlos atrás con una historia cargada de enredos familiares, revelaciones mediante cartas, entre otras situaciones que ponen a prueba su amor.
Elenco completo
Emma Corrin (“The Crown”, “Black Mirror”) como Elizabeth Bennet
Jack Lowden (“Slow Horses”, “The Lord of the Rings: The Rings of Power”) como Mr. Darcy.
Olivia Colman (“The Favourite”, “The Crown”) como Mrs. Bennet.
Rufus Sewell (“The Diplomat”, “Scoop”) como Mr. Bennet.
Freya Mavor (“Industry”, “La Dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil”) como Jane Bennet.
Rhea Norwood (“Heartstopper”, “Cabaret”) como Lydia Bennet.
Hopey Parish como Mary Bennet (debut).
Hollie Avery como Kitty Bennet (debut).
Jamie Demetriou (“Stath Lets Flats”, “Barbie”) como Mr. Collins.
Daryl McCormack (“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, “Good Luck to You, Leo Grande”) como Mr. Bingley.
Louis Partridge (“House of Guinness”, “Disclaimer”) como Mr. Wickham.
Siena Kelly (“Black Mirror”, “Domino Day”) como Caroline Bingley.
Fiona Shaw (“Killing Eve”, “Harry Potter and the Deathly Hallows”) como Lady Catherine de Bourgh.
Anjana Vasan (“We Are Lady Parts”, “Un tranvía llamado deseo”) como Mrs. Gardiner.
Sebastian Armesto (“Gangs of London”, “A Small Light”) como Mr. Gardiner.
Rosie Cavaliero (“KAOS”, “Bookish”) como Lady Lucas.
Saffron Coomber (“Three Little Birds”, “Die Zweiflers”) como Mrs. Hurst.
James Dryden (“Deadpool & Wolverine”, “Time Bandits”) como Mr. Hurst.
Justin Edwards (“The Thick of It”, “The Franchise”) como Sir William Lucas.
James Northcote (“The Last Kingdom”, “Fool Me Once”) como el coronel Forster.
Eloise Webb (“Gambito de Dama”, “Sanditon”) como Harriet Forster.
Isabella Sermon (“Jurassic World: Fallen Kingdom”) como Georgiana Darcy.