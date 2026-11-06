Estrena el 3 de diciembre

Una nueva versión de "Orgullo y prejuicio" llega a Netflix

La miniserie de seis episodios, inspirada en la clásica novela de Jane Austen, está a cargo de la escritora británica Dolly Alderton y del director Euros Lyn. Los actores Emma Corrin y Jack Lowden se pondrán en la piel de Elizabeth Bennet y el señor Darcy.