La Sinfónica santafesina dos conciertos con música de películas

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe reeditará (en una fecha doble) uno de los programas más convocantes de sus últimas temporadas: Música de Películas.
Tendrán lugar en el Centro Cultural Provincial. El programa incluirá fragmentos de las bandas sonoras de films como "Harry Potter" y "La Guerra de las Galaxias". La entrada será gratuita pero con cupo limitado.
Los conciertos serán el jueves 2 y el viernes 3 se octubre en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457), a las 21, con entrada gratuita pero cupos limitados.
Nuevamente, el ensamble ofrecerá un programa dedicado a la música icónica del cine de todos los tiempos con un popurrí que incluirá, entre otras piezas, las bandas sonoras de Harry Potter y la Guerra de las Galaxias.
Esta iniciativa surge como resultado de una votación lanzada en las redes sociales del ensamble a principios de septiembre.
Los dos conciertos serán dirigidos por el maestro Silvio Viegas, titular de la Sinfónica y contarán con la participación especial de tres invitados: Morena Sánchez Mastrangelo (soprano), Oscar Castellano (guitarra) y Ruy Gatti (armónica).
Como en las ediciones anteriores, la orquesta convocó a todos aquellos que quieran asistir caracterizados de sus personajes cinematográficos favoritos, a hacerlo "para completar un hermoso recuerdo que será imborrable".
Estarán disponibles desde el lunes 29 de septiembre hasta el jueves 2 en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457, de 14 a 21, exceptuando días no laborables.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando así un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta cinco minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
