La Sinfónica presenta "Música para un pasado imaginado"

El encuentro será en el Centro Cultural Provincial, con entrada gratuita y cupo limitado.
La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe se presentará en el Centro Cultural Provincial (Junín 2457) en su décimo tercer concierto de temporada. Será el viernes 19 a las 21, con entrada gratuita pero cupo limitado.
La velada será conducida por el maestro Javier Mas, actual director artístico de la Orquesta Sinfónica de Rosario. Esto es parte de un proyecto del Ministerio de Cultura para vincular a los dos elencos estables más grandes que de él dependen.
Esta acción inició en julio, con la actuación del maestro Silvio Viegas, titular de la Sinfónica santafesina, frente a la formación rosarina. El concierto del viernes también contará con la participación como solista del intérprete de viola Adrián Dvoracek, integrante estable de la Sinfónica santafesina.
La música incluirá: Antiche danze et arie per liuto, Suite No.1, de Respighi; Romanza para viola y orquesta, Op. 85, de Bruch y la suite de "El burgués gentilhombre" Op. 60, de Strauss.
Estarán disponibles hasta el viernes 19 en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando así un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta cinco minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
