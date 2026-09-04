Este sábado 5 de septiembre

Pablo Juárez llega a Santa Fe con "Paisajes"

El pianista y compositor rosarino se presentará en Valeri Montrul Multiespacio junto a Eugenio Zeppa en clarinete y saxo, y Ariadna Magalí en voz. El concierto propone un viaje por las grandes músicas de América, con obras de Piazzolla, Yupanqui, Jobim, Monk, Miles Davis y otros autores.