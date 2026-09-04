El sábado 5 de septiembre, a las 21, el pianista y compositor argentino Pablo Juárez se presentará en Valeri Montrul Multiespacio (San Lorenzo 2513, Santa Fe) con “Paisajes”, un espectáculo concebido como un recorrido musical por distintos territorios sonoros de América.
Pablo Juárez llega a Santa Fe con "Paisajes"
El pianista y compositor rosarino se presentará en Valeri Montrul Multiespacio junto a Eugenio Zeppa en clarinete y saxo, y Ariadna Magalí en voz. El concierto propone un viaje por las grandes músicas de América, con obras de Piazzolla, Yupanqui, Jobim, Monk, Miles Davis y otros autores.
Juárez estará acompañado por Eugenio Zeppa en clarinete y saxo y Ariadna Magalí en voz, en una propuesta que enlaza composiciones propias con la obra de grandes referentes de la música americana. El repertorio incluye músicas de Astor Piazzolla, Atahualpa Yupanqui, Antonio Carlos Jobim, Thelonious Monk y Miles Davis, entre otros.
La particularidad del concierto está en la mirada con la que Juárez aborda ese repertorio: tradición, improvisación y contemporaneidad se encuentran para construir un lenguaje propio, dinámico y actual. Así, el espectáculo plantea un paisaje musical que atraviesa diferentes géneros y regiones, desde las raíces sudamericanas hasta el tango y el jazz.
Las entradas tienen un valor de $15.000, y se pueden reservar al 342 6130160.
Trayectoria
Nacido en Rosario en 1980, Pablo Juárez desarrolla desde hace más de 20 años una trayectoria vinculada a distintos géneros y tradiciones musicales.
Su interpretación pianística recorre un amplio territorio americano, en el que confluyen la música regional, el tango, el jazz y las expresiones sudamericanas. De ese cruce surge una búsqueda artística que tiene como eje la construcción de un lenguaje propio.
Desde sus comienzos participó en festivales de música de raíz folclórica y jazzística, entre ellos el Festival de Cosquín y el Festival de Jazz de Rosario.
Con el paso de los años desarrolló además una intensa actividad junto a artistas de distintos ámbitos y participó en más de 25 discos, compartiendo proyectos y grabaciones con figuras como Silvio Rodríguez, Jorge Fandermole, Franco Luciani, Juan Falú, Rubén Goldin, Teresa Parodi, Abel Pintos, Fabiana Cantilo y Marta Gómez, entre muchos otros.
Reconocimiento internacional
La carrera solista de Juárez incluye cuatro discos editados. “Sumergido”, publicado en 2011 por Club del Disco, fue elegido Disco del Mes; luego llegó “Dos Cauces”, realizado junto a Julián Venegas, y “El amanecer de los pájaros”, editado en Japón por Hummock Label. Este último fue incluido entre los mejores discos publicados en Japón durante 2018 por la revista especializada Latina Japón.
Ese reconocimiento abrió las puertas a una gira por Japón en 2019, con siete conciertos en distintas ciudades, entre ellas Tokio, Osaka, Himeji, Yonago y Nagoya. A lo largo de su trayectoria también se presentó en escenarios de Argentina, Uruguay y otros países de la región.
En 2018, además, fue convocado por Cirque du Soleil para interpretar sus composiciones para piano solo en la antesala del espectáculo “Amaluna”, experiencia que se sumó a una carrera marcada por el cruce entre diferentes lenguajes musicales.
Una búsqueda permanente
En 2021 publicó “Encuentros”, registrado en formato de trío junto a Luciano Ruggieri en batería y Jorge Palena en contrabajo. El álbum fue seleccionado como Disco del Mes por Club del Disco y posteriormente recibió, en 2022, la distinción a Mejor Álbum de Jazz de los premios Rosario Edita.
Su actividad también incluye música para cine y documentales. En 2015 compuso la música original de “Uniendo destinos”, documental del cineasta Gastón Gularte que recorrió distintos puntos del país y fue premiado por el Incaa.