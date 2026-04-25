Luego de cerrar la séptima edición de Harlem Festival

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Tras hacer vibrar Ferro y una gira internacional con localidades agotadas alrededor del mundo, la banda se presentará en el Estadio Cubierto del Club A. Unión el viernes 31 de julio con un show único. Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 27 de abril a las 12 hs