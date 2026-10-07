La música popular argentina y latinoamericana despide a una de sus figuras más emblemáticas. Tras confirmarse el fallecimiento del cantautor Piero Antonio Franco De Benedictis a sus 81 años durante la jornada de este miércoles 7 de octubre de 2026, se dieron a conocer los detalles del último adiós al creador de clásicos imborrables como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.
Cómo será la despedida a Piero: velatorio y traslado al Cementerio de la Recoleta
El histórico músico será despedido en la Ciudad de Buenos Aires por sus familiares y admiradores, antes del entierro previsto en el Cementerio de la Recoleta.
La familia del artista confirmó que las exequias se llevarán a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde allegados, colegas y admiradores podrán acompañar el cortejo fúnebre.
Detalles del velatorio en la Ciudad de Buenos Aires
La despedida formal del músico comenzará este jueves 8 de octubre en una reconocida sala velatoria de la Ciudad de Buenos Aires. Durante dicha jornada, sus seres queridos, representantes de la cultura y el público en general tendrán la oportunidad de rendirle homenaje y darle el último adiós al artista que marcó a diversas generaciones con su voz y su compromiso social.
El entorno íntimo del cantante solicitó a los asistentes llevar a cabo la ceremonia en un clima de respeto y tranquilidad, recordando el legado humanista y de paz que el cantautor transmitió a lo largo de toda su trayectoria sobre los escenarios.
Cronograma oficial de la despedida
Las actividades en honor al artista comenzarán de manera formal para permitir que el público y sus allegados se acerquen a rendir tributo. El velatorio se llevará a cabo este jueves 8 de diciembre de 12:30 a 20:00 horas en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en la calle O’Higgins 2842, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cronograma final de la despedida continuará el viernes 9 de octubre por la mañana, momento en el que se organizará el traslado del cuerpo hacia su morada final. Los restos del artista serán llevados en un cortejo fúnebre hasta el Cementerio de la Recoleta, donde se realizará la ceremonia de inhumación junto a sus familiares y allegados más cercanos.
Piero dejó una huella imborrable en la historia cultural del país, combinando la canción de protesta, el rock nacional y la música folclórica con una profunda sensibilidad humanitaria que traspasó las fronteras de Argentina.
El legado de una voz inolvidable
El fallecimiento del cantautor conmocionó al ambiente artístico y a sus miles de seguidores en toda Latinoamérica.
A través de un emotivo comunicado, la familia de Piero confirmó la noticia y agradeció las inmensas muestras de afecto recibidas desde distintas partes del mundo tras conocerse la partida de quien supo convertir sus composiciones en verdaderos símbolos de la memoria colectiva.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.