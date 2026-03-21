"Luz de Agua"

Donde la poesía de Juan L. Ortiz se transforma en paisaje sonoro

A más de dos décadas de su lanzamiento, "Luz de Agua" vuelve a resonar: Sebastián Macchi recorre su obra en el marco del Día Mundial de la Poesía, reflexiona sobre la música actual y comparte su mirada artística: "Hay una constante intención de traducir en texturas musicales lo que pasa con la superficie del río, los reflejos del agua y el horizonte".