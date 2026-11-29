La primera jornada de Primavera Sound inició en el Club Ciudad de Buenos Aires bajo un sol abrumador. Minutos después de que Lisa Schía abriese el escenario Barcelona, Ambik (Ámbar Morena Pacheco Lezcano, hermana de Tiago PZK) tuvo a su cargo la apertura del escenario Heineken.
Primavera Sound Buenos Aires: noche de lujo con la banda más multimedial y transnacional
El festival nacido en Barcelona regresó con ímpetu luego de un tiempo de ausencia. Gorillaz fue número central de una jornada que contó con potentes shows de la irlandesa CMAT, los estadounidenses Model/Actriz y las argentinas Juliana Gattas y Marilina Bertoldi, entre varias propuestas repartidas en tres escenarios.
Lo hizo con su hyperpop gótico, entre el rock de la banda (dos teclados, batería y guitarra) y el AutoTune usado como efecto en la voz, vistiendo pollera escocesa, medias deshilachadas, corbata con cadenitas y corsé negro sobre musculosa roja.
Siesta eléctrica
A continuación, Nazareno Nota, o simplemente El Nota, abrió el Escenario Primavera (al lado del anterior: esos fueron los consecutivos). Con la pierna izquierda enyesada y con muletas torso desnudo y la remera haciendo sombrita abajo del gorro, salió a ganarse la siesta al frente de su banda indie pospunk (mix Santi Motorizado, Walas, Pity Álvarez y Boom Boom Kid).
En simultáneo, el tablado que lleva el nombre de la capital catalana (origen del festival) presentaba la versión más electrónica de Wiranda Johansen. La hija de Kevin subió a cantar con su voz sugestiva, acompañada por secuencias y su hermano Tom, y a bailar intensamente, envuelta en un vestido blanco (y bombacha fucsia) , delante de visuales con ilustraciones y fragmentos de las letras
“Gracias por estar acá, en la sombra”, agradeció (el público estaba en diagonal buscando los árboles) A esas alturas El Nota había vuelto a la silla de ruedas para dedicar “Inundado en tu sangre” “al segundo cordón” (del Conurbano, se supone).
Pasó por “Quiero ser como vos” y reflexionó: “Viendo amarse a los demás, esta soledad es política, la elegí yo”. Se despidió con “Le conté a mi psicólogo de vos”.
Chechi de Marcos, conocida como corista y guitarrista acústica de Conociendo Rusia, llegó de la mano de su proyecto solista, en plan cantautora eléctrica con banda.
De camisa cruzada oriental y pollera escocesa, pasó por “Trabajar”, “Un papel en la heladera”, “Gente así”, “Necesito menos” y las hiteras “Nunca te vayas de casa” y “Hasta que llegue el verano”.
“Ahora se pica, los que están allá pueden venir a saltar... no, esos lugares son muy preciados”, se dio cuenta, valorando la sombra verde. El tema en cuestión era el potente “Imbécil” (podría ser de Barbi Recanati).
En “No te olvidarás de mí” tuvo su propio momento guitarrístico, y remató con “Vamos a cazarnos”
Loca linda
Juliana Gattas, la mitad más graciosa de Miranda!, llegó para presentar su repertorio solista, antes de los shows de BOM, el trío que además de Ale Sergi suma a Lali, en diciembre.
Comenzó con “Un poco loca”, uno de sus últimas singles. Su tapado con lentejuelas y body negro marcó continuidad con la estética que, a fin de cuentas, ella misma explora para el dúo. La canción tuvo solo de saxo, sobre formación de trío más corista; ilustraron con pícaras visuales basadas en stickers de WhatsApp.
También sumoó un trío de bailarines (dos chicos y una chica) para acompañarla en la performance: en “Botas negras” experimentó con diferentes expresiones faciales, como en un práctico grotowskiano.
Contunuó con “Miro hacia el cielo”, con nuevo pasaje para el saxo y ella ya sólo con el body en el calor de la tarde. “Emocionalmente tuya” levantó mucho entre los presentes: tiene ese elemento coreable “de cancha” de las canciones de Sergio Denis.
“Solo de culo”, comentó de espaldas; “hola, dron”, saludó al objeto volante. En ese mood saltó a “Borracha en un baño ajeno” y “La casa del amor nocturno”, donde actuaron un duelo con Lulú, la bailarina.
“Soy así” pasó con su interludio tanguero, y terminó con Gattas derribando a los bailarines a tiros disparados con una banana.“Lejos del fuego” terminó en una llamada con un teléfono gigante sobre el que terminó montada. “Vení un rato, al menos para Marilina Bertoldi”, le bramó al interlocutor ficticio.
“Taxi al infierno” tuvo a los muchachos manejando discos dorados como volantes. Cerró con “Maquillada en la cama”, su mayor éxito en solitario (le da título al disco). Se despidieron con uno de los bailarines envuelto para regalo, mientas sonaba “I’m Going Bananas” de Madonna.
Sunchales superstar
La silueta de Marilina trastabilló en la pantalla antes de que apareciese la real, de traje de rockstar de los 70 enterizo, violeta, a lo Joan Jett o Suzy Quattro; con un cuello celeste sobre las solapas a los Elvis.
Tras “No quieren más mi rocanrol” con la voz de su sobrino Julián Sorín, y puso primera con “Para quien trabajas, la que le da título a su último trabajo, enganchado en el mismo beat con “Autoestima”, pegando la voz de Luca Prodan diciendo “Mejor no hablar de ciertas cosas.”
“Llegó la primavera”, dijo y entró Juliana Gattas envuelta ella ahora en papel dorado y con flores: “Soy para vos”, retrucó. Juntas hicieron “Me vuelvo cada día más loca”, clásico de Celeste Carballo.
Retomó el programa con “La cena”, con una mira apuntando sobre los espectadores en la pantalla, la espesa “Pucho” y Fumar de día”. “Que calocha”, dijo, recordando un hit de Barbie Rican; y se abrió el escote del catsuit, antes de una versión electropop de “Amores como el nuestro” de Jerry Rivera, popularizado en el país por Los Charros.
Peló abanico en “De caza”. “Que sed. Qué ganas de tomar un juguito de naranja, pero parece que no se puede”. El público entendió el chiste y cantó “Jorge Macri botón, etc.”.
Se sentó en el borde del escenario para “El gordo” con su segmento de puros sintetizadores. Tras una exploración sonora del guitarrista llegó “O no?”, en la que aprovechó para desmontar las mangas del enterizo ntes de empalmar con “Amanecen ocasos”
“No se insolen... igual se van a insolar. En Santa Fe le decimos flecharse”, aprovechó para colar pago chico Cerró con la reciente “ZZ Top/Carpo versión” de “Cosas dulces”. Después de la apoteosis junto a los músicos, bajó a la valla a saludar con “Monstruos” sonando grabada.
Diversidades
Minutos después ganaron el escenario Primavera los Model/Actriz, banda de Boston, Massachusetts, encabezada por el cantante Cole Haden ocultando su bigote y sus labios carmín en una especie de media (el look se completó con gafas extra large, remera de red sobre camisa, shorts con flecos y botas con taco).
Pero todo eso se monta sobre una estructura sónica la guitarra de Jack Wetmore, que suena como golpear o lijar una chapa; el bajo de Aaron Shapiro, que fluctúa en la distorsión, y la batería del infatigable Ruben Radlauer. Sobre eso va la voz limpia o más gutural, según el caso.
“¿Cómo estás, Primavera?”, saludó Coleen el marco de la primera parte del set (“Vespers”, “Mosquito”, “Matador, “Amaranth”, “Glassman”, Diva); bajó un par de veces a saltar entre la gente, la segunda con un ramo de flore que repartió a los más cercanos, antes de “Departures” y “Acid Rain”, una especie de balada.
Se sacó la camisa y abajo tenía una musculosa negra (qué calor), mientras que Wetmore se ubría la cabeza con una toalla para no enceguecerse: “Slate”. “Espero que estén hidratados, yo seguro que no”, dijo Haden antes de beber. “¿Quiénes son gays acá? Esta es para ustedes”, dedicó “Cinderella” cantada desde la valla
Tuvieron en el final el último “Olé olé olé, Model, Model”. Se fueron con la furia noise podrida de New Face
Despojado
“Mientras los locales de Jaime Sin Tierra movían el Barcelona, Yung Lean llegó para presentarse solo en un tablado coronado por una tarima y una rampa, cantando y rapeando sobre pistas y multiplicándose en las pantallas.
El rubio sueco (se llama Jonatan Aron Leandoer Håstad) subió de camperita banca y pantalón negro, con una corona de laureles en el micrófono, con llamaradas y columnas de humo en el borde del escenario.
“Estuvo muy caliente hoy, pero todo bien, es mi primera vez en la Argentina”. No dejó de remarcar. “This next canción se llama ‘Agony’”, refirió en spanglish.
Sobre el final volvió con la camperita abierta para hacer “Hoover” entre llamaradas, y luego “Boylife in EU”. “Quiero devolverles todo lo que me dieron. Esta última canción se llama ‘Miami Ultras’”. Terminó en la valla, entre gritos femeninos.
Sorpresa roja
Femenina era también la vestimenta mayoritaria del equipo que afinaba y preparaba los instrumentos al lado (aunque la formación era mixta), para el show de la irlandesa Ciara Mary-Alice Thompson.
“Mi nombre es CMAT, y está es la Very Sexy CMAT Band” dijo la pelirroja del diente brillante. La backing band está compuesta por Holly Carpenter (violín y coros), Jack Wolter (guitarra y coros), William Bishop (bajo), Colm Conlan (teclados y coros), Daniel Vildósola (pedal steel y guitarra; de vaquero, el único que no se prestó al dress code) y Hannah Morgan (batería)
Abrieron arriba con “The Jamie Oliver Petrol Station”, y se pusieron folks desde las cuerdas para “I Don’t Really Care for You”, llevados por el histrionismo de la colorada (remera y culotte negros, medias de encaje y botas texanas, más una especie de delantal mal prendido).
Regaló un “te amo” a un oyente antes de compartir una coreografía con los músicos, sobre la base rítmica y la steel. Se apoyó en el violín y la voz de Holly para “When a Good Man Cries”.
“Soy de Irlanda y es nuestra primera vez en la Argentina”, dijo antes de un alarido festivo. Presentó una canción es un poco spooky: “Aw, Shoot!” Terminó matando a todos con un acorde, mientras le cantaban su propio “olé, olé” (se pronuncia “Ci-Mat”).
Desde el suelo comenzó con “Have Fun!”, con baile de Conlan. Holly y Colm improvisaron un tango hot, y ella les dijo que la tradición del tango era besarla a ella. Toda pata llegar a la entretenida “Take a Sexy Picture of Me”, a dos voces con la fiddler. “Esta canción es sobre Irlanda”, anticipó: era la vibrante Euro-Country, con su letra bilingüe entre el gaélico y el inglés.
Convocó al baile de dos pasos para “I Wanna Be a Cowboy, Baby!”. Anunció la última, “Stay for Something” (“es bueno para los fans de Gorillaz”), invitando a rematar los estribillos con “You can do it!”. Descendió al vallado pata su baño de masas y terminó en el pogo popular, ates del último saludo.
Los pesos pesados
Damon Albarn salió vestido de militar con una camisa del Ejército Argentino un Che Guevara en la medalla (¿quién se enojará primero: los militares argentinos o los ingleses?), entre los indios Ajay Prasanna en el bansuri (flauta transversal de bambú) y Viraj Acharya en la percusión, y un coro afro en “The Mountain” (título y concepto del álbum).
Todo con una animación de Jamie Hewlett (responsable visual del proyecto) en estilo “El libro de la selva”, sumando a la banda virtual a la escena (con el infaltable 2-D, alter ego del líder).
El guitarrista Jeff Wootton fue al frente para arrancar “The Happy Dictator” con Albarn cantando desde un micrófono de megáfono frente a una imagen que parodiaba “El gran dictador” de Chaplin. “¿Qué onda, guacho?”, preguntó.
Levantaron el voltaje con “Tranz”, y reviraron con “Last Living Souls”, con el frontman en la valla (de donde no podrían sacarlo). Tras “Rhinestone Eyes”, que terminaron festejando en trío con el bajista Seye Adelekan.
Damon tomó la melódica para 19-2000 y su estribillo convocante (“Get the cool, get the cool shoeshine”).
“¿Foto?”, preguntó el cantante al que le pedía sacarse una, antes de volver al escenario para “Rhinestone Eyes” (le pusieron una capa roja) y “On Melancholy Hill” (con una batalla naval y submarina con homenajes varios). Ahí tronó el “Olé olé, Damon”.
Apareció Bizarrap al teclado, con remera de Blur, junto a la vocalista Kara Jackson, para “Orange County” (en el álbum la comparten con Anoushka Shankar). “Muchas gracias mi amigo”, saludó el referente, pero el argentino llevó la canción para el lado de la cumbia, con Albarn tarareando “Bizarrap” en el vocoder. “Aguante Gorillaz, la concha de su madre, se despidió”.
Albarn se fue al piano para la abolerada “Latin Simone (¿Qué Pasa Contigo?)”, con protagonismo para la voz de barítono de la cantante trans mexicana Luisa Almaguer. El coro recibió a la montaña en la pantalla para que la banda explote en “Delirium”
“Andromeda” llegó disco funk, con gran lucimiento del coro y la colaboración enlatada dé DRAM. El Muppet llamado Alan apareció por segunda vez con el botón rojo de la “Atrofia algorítmica” (que por suerte no se usó) mientras Damon volvía del público con una bandera argentina y un abanico LGBT.
Kali Uchis salió desde la pantalla en la mixtura de texturas de “She’s My Collar”. El carismático Bootie Brown tuvo a su cargo la apertura de “Stylo” y se quedó saltando con la bandera. Bobby Womack salió desde las pantallas, y Bruce Eillis apareció disparando contra los avatares animados en el clip.
Fueron a la directa “Kids With Guns”, con tramo final para la tremenda voz de la corista Michelle Ndegwa.
Alguien saludó en castellano y era Trueno, volviendo a compartir escenario con sus rimas (y una remera que decía “Pagando la deuda con cultura”) en “The Manifesto”, canción del nuevo álbum con el fallecido Proof saliendo desde la pantalla “Este es el país del pogo”, prometió Trueno, y arremetió de nuevo. “Amo a este tipo, dijo el británico”.
“Dare”, de hace dos décadas, trajo el video original con Noodles y el músico Shaun Ryder. “Dirty Harry”, de nuevo con Bootie Brown, contó con la potencia del coro y los dos tecladistas (Ruth O’Mahony-Brady y Mike Smith), con el invitador rapeando al frente (y él mismo en el video).
El rapero Posdnuos preguntó: “¿Están listo para trabajar?”, caentando las golas y preparando la la fiesta para “Feel Good Inc.”.
El público coreó “Milei, basura, vos sos la dictadura”, “Argentina, Argentina”, y “el que no salta votó a Milei”, mientras un Albarn con capa y melódica introducía “Clint Eastwood”, con solo de flauta en el final y abrazo con Wootton.
Bailar para despedirse
El cierre de la velada estuvo a cargo del DJ Danny L Harle, quien matizó su set con un viaje experimental en viola da gamba con efectos, quien juntó sus seguidores. Mientras, John Talabot hacía lo propio en el tercer espacio.
Para los que se quedaban y los que partían, la promesa estaba hecha: volver al día siguiente para cerrar la fiesta con The Strokes y muchos artistas más.