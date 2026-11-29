Día 1

Primavera Sound Buenos Aires: noche de lujo con la banda más multimedial y transnacional

El festival nacido en Barcelona regresó con ímpetu luego de un tiempo de ausencia. Gorillaz fue número central de una jornada que contó con potentes shows de la irlandesa CMAT, los estadounidenses Model/Actriz y las argentinas Juliana Gattas y Marilina Bertoldi, entre varias propuestas repartidas en tres escenarios.