A menos de diez días del inicio del festival, la organización del Primavera Sound Buenos Aires informó este jueves 19 de noviembre que la actriz y cantante británica Cara Delevingne canceló su presentación en la Argentina. El anuncio se realizó en simultáneo con la publicación de los horarios oficiales para las jornadas del próximo 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires.
Cara Delevingne canceló su show en el Primavera Sound Buenos Aires a pocos días del festival
La organización confirmó que la cantante y actriz británica no formará parte de las jornadas del 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad por motivos ajenos a la producción. Sin embargo, la artista mantiene en pie su presentación en la edición de São Paulo.
Según comunicó la producción a través de sus canales oficiales —y en línea con lo consignado por Rolling Stone—, la baja responde a motivos ajenos tanto a la organización local como a la propia artista, sin que hasta el momento trascendieran mayores detalles específicos sobre las causas de la suspensión.
Desde el evento lamentaron los inconvenientes ocasionados y agradecieron la comprensión del público ante la modificación de la grilla.
Mantiene su fecha en Brasil
A pesar de suspender su paso por Buenos Aires, Delevingne sí conservará su compromiso en la región dentro del mismo circuito de festivales: la británica continúa confirmada para el Primavera Sound São Paulo, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en Brasil.
Junto con el anuncio sobre la artista británica y el detalle de la programación por escenarios para el último fin de semana de noviembre en el predio porteño, la organización también ratificó la ausencia de la banda estadounidense Nation of Language, cuya participación debió ser cancelada por problemas de salud de uno de sus integrantes.