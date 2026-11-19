Baja en la grilla musical

Cara Delevingne canceló su show en el Primavera Sound Buenos Aires a pocos días del festival

La organización confirmó que la cantante y actriz británica no formará parte de las jornadas del 28 y 29 de noviembre en el Club Ciudad por motivos ajenos a la producción. Sin embargo, la artista mantiene en pie su presentación en la edición de São Paulo.