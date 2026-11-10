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Cara Delevingne rompió el silencio sobre su recuperación y el rol de la música en su sobriedad

Tras dejar las adicciones, la modelo británica reveló cómo dio un giro a su realidad y encontró en sus canciones una vía para sanar sus emociones.

Cara Delevingne rompió el silencio sobre su recuperación. Foto: Reuters.Cara Delevingne rompió el silencio sobre su recuperación. Foto: Reuters.
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Cara Delevingne volvió a conmover a sus seguidores con una lección de vida honesta e inspiradora. Durante la presentación de la película Club Kid, celebrada en Los Ángeles, la modelo y actriz británica reflexionó abiertamente sobre los aprendizajes que le dejó su lucha contra las adicciones y ofreció valiosos consejos a quienes transitan el camino hacia la sobriedad.

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El valor de pedir ayuda

Uno de los puntos clave expuestos por la artista es la necesidad de derribar el mito de la autosuficiencia frente a las adicciones. Delevingne reconoció haber tenido, en el pasado, una percepción equivocada sobre su propia capacidad para abandonar el consumo de sustancias.

Entender que el verdadero cambio comienza cuando se desea de corazón y se acepta la colaboración de terceros fue crucial para su proceso.

En ese sentido, sugirió a las personas que inician este camino buscar el respaldo de pares que hayan superado situaciones similares. Según explicó, este entorno es capaz de comprender las dificultades reales que se presentan en el día a día.

Asimismo, enfatizó la importancia del perdón hacia uno mismo: advirtió que la culpa y la vergüenza actúan como factores que alimentan la enfermedad, por lo que instó a tratarse con paciencia, amabilidad y gentileza frente a los tropiezos.

cara DelevingneLa transformación personal de Cara Delevingne.

Un proceso transformador

La decisión de ingresar a rehabilitación en 2022 y sumarse a un programa de doce pasos marcó un punto de inflexión decisivo en la vida de la modelo. A partir de esa experiencia, la británica comenzó a transformar radicalmente la relación consigo misma y con el público.

Según expresó en diversas oportunidades, dar ese paso le permitió desprenderse del peso de ocultar su realidad y alcanzar una genuina sensación de libertad.

Con el tiempo, la sobriedad no solo fortaleció su autoestima, sino que le devolvió una chispa de espontaneidad y alegría renovada. Aprender a convivir con las propias inseguridades y heridas emocionales, en lugar de luchar contra ellas, se convirtió en el pilar central de su bienestar actual.

Cara Delevingne poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel ColeLa modelo británica reveló cómo encontró en sus canciones una vía para sanar sus emociones. Foto: Reuters.

La música como canal de sanación

Además de su faceta en la actuación y el modelaje, Delevingne encontró en la expresión musical una herramienta fundamental para gestionar sus emociones. El lanzamiento de sus canciones “I Forgot” y “Out of My Head” dejó al descubierto los conflictos internos y la sobrecarga de pensamientos que experimentó durante su primer año de sobriedad.

Para la artista, canalizar vivencias a través de la música representó una vía saludable para canalizar sentimientos complejos, como la ira acumulada o la ansiedad, que antes le costaba gestionar. En la actualidad, Cara Delevingne no solo disfruta de una etapa de plenitud personal, sino que consolidated su voz como un testimonio de superación, resiliencia y honestidad para el público global.

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