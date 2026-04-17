Q’ Lokura regresa al Santa Fe el jueves 23 de abril con un show único en el marco del EN MOVIMIENTO TOUR, una gira internacional que confirma que el fenómeno del cuarteto no para de crecer.
Q' Lokura vuelve a Santa Fe con el "En movimiento tour"
El conjunto cuartetero se prepara para sorprender con una puesta en escena renovada, destacándose por su innovador despliegue tecnológico y activaciones especiales.
EN MOVIMIENTO TOUR forma parte de una ambiciosa gira internacional que llevará a Q’Lokura por Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Paraguay, México, Bolivia, entre otros destinos, reafirmando su lugar como uno de los fenómenos musicales más importantes del país y del cuarteto a nivel regional.
El show en el Club Unión será único, con nuevas canciones, una puesta en escena completamente renovada, mayor despliegue tecnológico, activaciones especiales, sorpresas y experiencias pensadas para los fans, marcando un salto de calidad.
Este regreso llega tras un cierre de año demoledor en Tecnópolis, donde más de 25 mil personas fueron testigos de un show que dejó en claro que el crecimiento de Q’Lokura ya no conoce techo.
El impacto del grupo también se refleja en las plataformas digitales: Q’Lokura alcanzó el cuarto lugar entre los artistas más escuchados de la Argentina, solo detrás de Bad Bunny, Un Poco de Ruido y Duki, y fue además el artista de cuarteto más escuchado del país en Spotify, un dato que confirma el alcance masivo y transversal de su música.
El jueves 23 de abril, el Club Unión de Santa Fe será el escenario de una noche que promete marcar un nuevo hito en la historia de Q’Lokura. Entradas disponibles a través de https://plateavip.com.ar/.
El movimiento sigue. Y no piensa frenar.