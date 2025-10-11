El viernes 17, en Luz y Fuerza

Ramiro Gallo Quinteto: curiosidad y asombro por la música nueva

El grupo liderado por el violinista y compositor santafesino repasará obras originales creadas a lo largo de 25 años de trayectoria. En la previa, el referente del tango contemporáneo conversó con El Litoral sobre su propuesta artística y el contexto en el que se desarrolla.