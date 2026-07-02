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Argentina tendrá por primera vez un Ramones Day, celebrando los 50 años del debut

La primera edición local del festival internacional dedicado a los Ramones se realizará el 20 de septiembre en The Roxy Live. Música en vivo, invitados especiales, ferias, exposiciones y experiencias inmersivas formarán parte de una jornada pensada para celebrar el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del punk rock.