El espíritu de los Ramones tendrá por primera vez su gran celebración en Argentina. El próximo domingo 20 de septiembre, The Roxy Live, en el barrio porteño de Palermo, será el escenario de la primera edición nacional del Ramones Day, un festival que se realiza en distintos países del mundo y que desembarca en el país en el marco del 50° aniversario del lanzamiento del primer disco de la banda neoyorquina.
Argentina tendrá por primera vez un Ramones Day, celebrando los 50 años del debut
La primera edición local del festival internacional dedicado a los Ramones se realizará el 20 de septiembre en The Roxy Live. Música en vivo, invitados especiales, ferias, exposiciones y experiencias inmersivas formarán parte de una jornada pensada para celebrar el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del punk rock.
Con una propuesta apta para todo público y actividades desde las 17, el encuentro buscará reunir a fanáticos de distintas generaciones para rendir homenaje al grupo que revolucionó el punk con canciones directas, veloces y convertidas en clásicos del rock mundial.
La primera banda confirmada
La organización confirmó que Expulsados será el primer gran nombre del line up. Con más de tres décadas de trayectoria, la banda es considerada una de las máximas exponentes del sonido ramonero en Argentina y una referencia ineludible dentro del punk nacional.
Su presentación promete un recorrido por los temas que marcaron su carrera y que consolidaron su estrecha conexión con el legado musical de los Ramones. En las próximas semanas se anunciarán nuevas bandas que completarán la programación del festival.
Además, el escenario contará con invitados especiales, cruces inéditos y colaboraciones en vivo entre músicos vinculados a la escena punk.
Mucho más que conciertos
El Ramones Day no se limitará a los shows en vivo. La propuesta incluirá una amplia programación cultural pensada para recrear el universo estético y artístico de la banda.
Los asistentes podrán recorrer una feria con memorabilia, merchandising, libros, documentales y material dedicado a la historia del punk, además de una exposición de trabajos del reconocido fotógrafo Andrés Violante, quien documentó momentos emblemáticos de la escena.
A esto se sumarán experiencias inmersivas con ambientaciones y visuales inspiradas en la identidad ramonera, junto con sorteos y premios sorpresa que se desarrollarán durante toda la jornada.
Para distintas generaciones
La llegada del Ramones Day a la Argentina representa un nuevo espacio de encuentro para una comunidad de seguidores que mantiene vigente la influencia de la banda cinco décadas después de su irrupción.
El festival combinará música, historia y cultura punk en una celebración que buscará revivir el espíritu de clásicos como “Blitzkrieg Bop”, “Sheena Is a Punk Rocker”, “I Wanna Be Sedated” o “Pet Sematary”, reafirmando la vigencia de una obra que continúa inspirando a músicos y fanáticos alrededor del mundo.
Entradas ya disponibles
El Ramones Day Argentina se realizará el domingo 20 de septiembre, desde las 17, en The Roxy Live (Niceto Vega 5542, Palermo). El evento será apto para todo público y las entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema All Access.
Con la confirmación de Expulsados y nuevos anuncios previstos para las próximas semanas, el festival comienza a consolidarse como una de las grandes citas del año para los amantes del punk rock.