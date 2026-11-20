El fin de semana del 20 al 22 de noviembre trae una agenda amplia, repartida en teatros, salas, clubes y centros culturales. El viernes, Rata Blanca se presenta en Tribus y la Sala Marechal recibe "Caranchos en el cuerpo", en el marco de la conmemoración del natalicio del brigadier López.
Rata Blanca y Luciano Pereyra lideran la amplia agenda cultural del fin de semana
Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, la ciudad reúne más de veinte propuestas. Dentro de ese abanico hay rock, cumbia, obras de teatro, conciertos corales y de cámara, una gala de ballet y la presentación de un libro.
El sábado, Luciano Pereyra actúa en la Estación Belgrano y Nuevo LOA ofrece "El lazo de las Edelweiss", obra basada en la novela de Susana Andereggen sobre la inmigración suiza.
El domingo 22, Día de la Música, la oferta suma conciertos y espectáculos escénicos. La Camerata Rosario interpreta a Vivaldi y Piazzolla en el Centro Cultural Provincial. La jornada incluye además una comedia y una gala en Tribus. A continuación todos los detalles.
Viernes 20 de noviembre
Rata Blanca a las 21 en Tribus
Rata Blanca vuelve a la ciudad, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes del hard rock y heavy en español. Liderados por Walter Giardino, el grupo promete una noche cargada de clásicos y potencia en vivo. El trasnoche será con Cardigan.
"Caranchos en el cuerpo" a las 19 en la Sala Marechal
La obra se presenta en el marco de la conmemoración del natalicio del General Estanislao López. Es una propuesta teatral de José Ignacio Serralunga que fusiona lo fantástico y lo real para proyectar una mirada única sobre nuestra historia y la vida del Brigadier.
Ciclo Maggi© a las 20 en el Foro Cultural UNL
En esta oportunidad el ciclo recibe a Candela Fernandez, Sofía de Ciervo y Faunaversus.
Mario Pereyra a las 21 en Lemon Arena
El referente de la cumbia se presenta para compartir “una noche a pura música, emoción y todos esos éxitos que no podemos dejar de cantar”.
Lolo Morales a las 21 en Demos
Lolo Morales, también conocido como Rageylo, es un músico y creador de contenido argentino. Su propuesta musical combina elementos del trap, el hyperpop y el pop electrónico, con un estilo propio y canciones originales que lleva al escenario en sus presentaciones en vivo.
"Mi última Navidad" a las 21 en Rivadavia 2871
La obra de teatro se presenta en la ciudad de Santa Fe con Rubén von Der Thüsen y dirección de Gustavo Palacios.
Sábado 21 de noviembre
Luciano Pereyra a las 21 en la Estación Belgrano
Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos y consagrados de la música argentina, regresa a Santa Fe con un espectáculo imperdible y una puesta en escena totalmente renovada. Será en el marco de su nueva gira "Te Sigo Amando".
La Chica Del Cumpleaños, Felicia & Rara a las 21 en Demos
Una fecha imperdible que reúne a tres propuestas únicas de la escena independiente.
"Cantante" a las 21 en El Solar de las Artes
Se presentarán Seba Barrionuevo y Pitu Quinteros con su espectáculo. Con sus voces y guitarras, estos trovadores locales nos traen un seleccionado de canciones de autoría propia que invitan a levantar el puño, a tomar la fuerza para la resistencia con canciones que encienden el alma.
Country Santa Fe & Rock a las 19 en Mercado Progreso
Este festival de música country y rock constituye una propuesta cultural autogestionada y solidaria que traslada su fecha tradicional a noviembre.
"El lazo de las Edelweiss" a las 21 en Nuevo LOA
La inmigración suiza, la memoria de las mujeres y la identidad de las colonias de Santa Fe y Entre Ríos llegan al teatro. La obra, basada en la novela de Susana Andereggen, tendrá dos presentaciones en la provincia: el 21 de noviembre en Santa Fe y el 22 en Esperanza.
Santa Fe Rock Ensamble a las 21 en Luz y Fuerza
La Biblia, de Vox Dei, interpretada en vivo por Santa Fe Rock Ensamble. Una oportunidad para disfrutar en vivo de una de las obras más grandes y trascendentes del rock argentino.
Cerati a la Carta a las 21 en Tribus
Cerati a la Carta regresa a Tribus con las mejores canciones de Soda Stereo y la carrera solista de Gustavo Cerati. Entrada libre y gratuita. Trasnoche: Kamalote Club.
"Cantando nuestra historia" a las 20.30 en San Luis 2854
Incantare Coro Femenino presenta su concierto como parte de su gira en celebración de su décimo aniversario consolidado como un referente de excelencia artística y compromiso emocional con el público.
Jairo Straccia presenta “Galperín” a las 19 en Fundación Cauces
El periodista presentará su primer libro, que aborda la trayectoria de Marcos Galperín, uno de los empresarios más influyentes de América Latina, permitiendo indagar en la historia detrás de su figura y en el impacto de su proyecto empresarial.
Domingo 22 de noviembre
Camerata Rosario a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Camerata Rosario se presenta con “Las 8 estaciones”, un concierto en el que propone una mixtura entre Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla y sus respectivas estaciones.
"La cura, memorias invertidas" a las 19 en el Centro Cultural Provincial
A través de la historia de un personaje proselitista de la heteronorma que se descubre, reconoce y encuentra, la pieza pone sobre el tapete los mandatos, la religión y las llamadas “terapias de conversión de género”.
Tributo a Valeria Lynch a las 20 en Valeri Montrul
Llega desde Buenos Aires la talentosa cantante Sol Fernández con su tributo a una de las voces más emblemáticas de la Argentina como es Valeria Lynch.
"The Best" a las 21 en Tribus
La escuela de formación musical Estudio Vocal presenta su gala de fin de año, para mostrar todo lo aprendido a lo largo del 2026. Trasnoche Rockstar.
"Las cosas maravillosas" a las 20 en Nuevo LOA
Hacer “una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, es, ante todo, una invitación a construir una mirada luminosa de la vida.
Gala Cascanueces a las 20 en Luz y Fuerza
Es un cuento de hadas-ballet estructurado en dos actos, que se estrenó en 1892. La música fue compuesta por Piotr llich Chaikovski entre 1891 y 1892. Se trata de su op. 71 y es el tercero de sus ballets.
Carlos Aguirre a las 20 en San Luis 2854
El "Negro" Aguirre celebra el Día de la Música con un concierto que recorrerá varios hitos de su vasto recorrido artístico.
"Ni media palabra" a las 20 en Rivadavia 2871
Después de hacer reír al público en Villa Carlos Paz, Calle Corrientes y distintos puntos del país, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez llegan con una comedia imperdible.