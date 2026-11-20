La grilla completa

Rata Blanca y Luciano Pereyra lideran la amplia agenda cultural del fin de semana

Entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, la ciudad reúne más de veinte propuestas. Dentro de ese abanico hay rock, cumbia, obras de teatro, conciertos corales y de cámara, una gala de ballet y la presentación de un libro.