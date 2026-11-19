Minino Garay es cordobés, pero está radicado en Francia desde hace más de tres décadas, en las cuales no perdió el tiempo: trabajó a la par de referentes como Cuchi Leguizamón y Michel Legrand (creador de bandas de sonido icónicas como "Verano del 42") y hasta grabó con la Mona Jiménez.
El cordobés que tocó con Michel Legrand y Mercedes Sosa, vive en Francia y vuelve al país con nuevo disco
Radicado en Europa desde 1988, presentará en diciembre su nuevo álbum en una gira sudamericana. Con más de 250 discos grabados y un recorrido impresionante, contó a El Litoral por qué su nuevo proyecto nace en la “madre África” y cómo difundió el bombo legüero en el jazz europeo.
"Después de tantos años de vivir afuera no extraño nada de nuestra música porque la toco todo el tiempo. Desde que llegué a Francia en 1988, empecé a tocar con Raúl Barboza, incorporé muchas percusiones dentro del chamamé y giré varios años con él. Conocí mucha gente", le dijo a El Litoral en una entrevista.
Al repasar su historia, recordó que no pasó directo de Córdoba a París, porque estuvo en Buenos Aires unos meses. Llegó a esa ciudad en 1987 con el fin de probarse para la grabación del álbum de Charly García, "Parte de la religión", participación que no se dio. Después, fue al ensayo de Fito Páez y conoció a Fernando Samalea, con quien entabló amistad.
La huella de Mercedes
La inspiración siempre lo halló trabajando, de acuerdo al dicho popular. "He hecho más de 250 discos, que es es mucho, es mucho", subrayó a este medio. Pero ante la consulta sobre lo que lo marcó especialmente aludió a Mercedes Sosa y a la posibilidad de grabar con el cuarteto Córdoba Reunión.
Como si todo lo narrado fuera poco para una sola trayectoria, Garay fue también uno de los músicos que difundió el bombo legüero dentro del jazz francés. Consultado al respecto, dijo que el pionero, en realidad, fue el santiagueño Domingo Cura, en los años 50 y 60.
"Si bien había grupos que utilizaban el bombo legüero, eran de música folclórica. Yo lo he metido en muchos discos de dentro del jazz francés, si se puede decir europeo, porque me hice conocido mezclando el bombo tocado en el mismo momento con la batería jazz y sentado en un cajón", explicó.
Nuevo trabajo
Actualmente, está presentando su nuevo álbum "Los Arregladores" junto a Baptiste Herbin con un gira sudamericana que lo traerá a estas latitudes en el mes de diciembre. El disco reúne a músicos con amplias trayectorias en el jazz y la música latina.
Consultado respecto al origen del proyecto, señaló que todo tiene que ver con la "madre África". Y los justificó al indicar que "todo el ritmo que hay en Latinoamérica, en Hispanoamérica, tienen que ver con África, con los aborígenes y con la mezcla con los europeos".
"Entonces, cuando uno estudia y sabe encontrar relaciones, aparecen en todos los países. Yo tengo mucha relación con Marruecos, digamos que soy uno de los primeros que mezcla la música del Magreb o marroquí, porque lo he grabado con ellos muchas veces", indicó.
"Sé que ahora hay algunos músicos argentinos que están empezando a ir a Marruecos, me parece genial porque hay que ir a buscar, presentarse. Siempre he sido un tipo que hace las presentaciones, por ejemplo, el pianista Leo Genovese, cuando fue a Marruecos, se contactó con amigos míos", agregó.
Ese gusto por vincular posiblemente sea uno de los ejes del flamante álbum. "Para mí es un orgullo y una especie de coronación de mi trabajo de años para acercar los ritmos latinoamericanos al mundo de la música europea y traer ese encuentro a la Argentina para compartirlo e intercambiar con los músicos y el público de mi país", dijo Garay.