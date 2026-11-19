El percusionista Minino Garay

El cordobés que tocó con Michel Legrand y Mercedes Sosa, vive en Francia y vuelve al país con nuevo disco

Radicado en Europa desde 1988, presentará en diciembre su nuevo álbum en una gira sudamericana. Con más de 250 discos grabados y un recorrido impresionante, contó a El Litoral por qué su nuevo proyecto nace en la “madre África” y cómo difundió el bombo legüero en el jazz europeo.