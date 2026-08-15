Después de un prolongado silencio que llevó a muchos fanáticos a pensar que el proyecto había quedado archivado, “Ready Player Two” volvió a dar una señal concreta de vida. La esperada secuela de “Ready Player One” (2018), la exitosa adaptación de la novela de Ernest Cline dirigida por Steven Spielberg, continúa en desarrollo y ya tiene a su guionista trabajando activamente en el libreto.
"Ready Player Two": la secuela de un film de culto que vuelve a tomar impulso
El guionista Zak Penn confirmó que ya trabaja en la continuación de “Ready Player One”, reactivando un proyecto que llevaba casi dos años sin novedades. Adaptará la segunda novela de la serie, publicada por Ernest Cline en 2020.
La actualización llegó de boca de Zak Penn, quien coescribió el guión de la primera película junto al propio Cline. Durante una reciente entrevista, el guionista fue consultado sobre el estado del proyecto y respondió con una frase breve, pero suficiente para disipar las dudas: “Estoy trabajando en ello”.
Un proyecto estancado
Las declaraciones de Penn representan la novedad más importante desde 2024, cuando Steven Spielberg confirmó que no volvería a ocupar la silla de director para esta segunda entrega. En aquella oportunidad, el realizador explicó que permanecería ligado al proyecto únicamente como productor, dejando la dirección en manos de otro cineasta que todavía no fue anunciado.
En realidad, la posibilidad de una secuela existe desde hace varios años. Ernest Cline publicó la novela “Ready Player Two” en 2020 y poco después confirmó que Warner Bros. ya mantenía conversaciones para llevarla al cine. Sin embargo, entre la pandemia, las reestructuraciones de la industria y la falta de anuncios oficiales, el desarrollo avanzó mucho más lentamente de lo esperado.
El regreso al OASIS
Aunque todavía no trascendieron detalles oficiales sobre la adaptación, todo indica que la película tomará como punto de partida la segunda novela de Cline.
La historia vuelve a seguir a Wade Watts (Parzival en el mundo digital) después de convertirse en el nuevo responsable del OASIS. Allí descubre la ONI (OASIS Neural Interface), una interfaz neuronal creada por James Halliday que permite una inmersión sensorial total dentro del universo virtual.
Ese avance tecnológico abre la puerta a nuevas posibilidades, pero también a amenazas mucho mayores que las vistas en la primera aventura, incluyendo un nuevo antagonista y riesgos capaces de afectar tanto al mundo virtual como al real.
Los temas que propone la novela -la dependencia tecnológica, la realidad virtual y los dilemas éticos alrededor de las nuevas interfaces digitales- adquieren hoy una resonancia todavía mayor que cuando se publicó el libro, en un contexto marcado por el auge de la inteligencia artificial y las tecnologías inmersivas.
¿Quiénes volverán?
Por el momento no existe confirmación oficial sobre el reparto. Sin embargo, Olivia Cooke (la reina Alicent Hightower de “La casa del Dragón”, quien interpretaba a Samantha Cook/Art3mis) ya había revelado en el pasado que su contrato contemplaba una posible continuación, lo que alimenta las expectativas de un regreso del elenco principal encabezado por Tye Sheridan (Wade), junto con Lena Waithe (Helen Harris/Aech o Hache en la traducción) y Philip Zhao (Zhou/Shō).
Tampoco hay una fecha de rodaje ni un calendario de estreno. El proyecto continúa en una fase temprana de desarrollo y todavía quedan numerosas decisiones por tomar antes de que Warner Bros. pueda iniciar la producción.
Desafío de superación
Estrenada en 2018, “Ready Player One” se convirtió en uno de los mayores espectáculos de ciencia ficción de la década gracias a su despliegue visual y a la enorme cantidad de referencias a videojuegos, películas, cómics y cultura pop. La película recaudó más de 600 millones de dólares en todo el mundo y consolidó al OASIS como uno de los universos cinematográficos más ambiciosos del género.
No obstante, la novela “Ready Player Two” dividió a los lectores y recibió críticas por no alcanzar el impacto de su predecesora. Esa recepción podría darle a la futura adaptación un mayor margen para reinterpretar el material original, tal como hizo Spielberg con la primera película, que modificó varios elementos del libro para construir una experiencia más dinámica y cinematográfica.
Mientras el guión sigue tomando forma, la confirmación de Zak Penn representa el primer paso firme hacia el regreso al OASIS. Después de años de incertidumbre, la secuela vuelve a parecer una posibilidad real, aunque los fanáticos todavía deberán esperar para conocer quién la dirigirá y cuándo comenzará finalmente el rodaje.