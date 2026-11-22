Hace diez años, un grupo de gente allegada al teatro de Santa Fe se animó a hacer algo inédito hasta entonces en la ciudad: llevar a escena "Rey Lear", tal como fue concebida por el dramaturgo William Shakespeare algunos siglos antes. La ambiciosa obra no solamente no se había montado a nivel local, sino que tampoco había desembarcado a cargo de un grupo de otro punto del país o del mundo.
Hace diez años, Santa Fe se animó a poner en escena la tragedia más difícil de Shakespeare
En 2016, un grupo de teatristas locales dirigido por José María Gatto estrenó una de las obras más complejas del Bardo, nunca antes montada en la ciudad. A una década, el director repasó el riesgo asumido en una puesta que reunió a más de 2.000 espectadores, con lluvia real en escena y una lectura política del clásico.
José María Gatto, artífice principal de la propuesta, no eligió por casualidad 2016, ya que entonces se cumplieron 400 años desde la muerte del Bardo. En ese momento, Gatto habló con El Litoral antes del estreno y reconoció que optar por "Rey Lear" era arriesgado, dado que es una de las composiciones más complejas de su autor. La alternativa menos osada hubiera sido adaptar alguna de las comedias.
La determinación tuvo frutos. Gatto respaldó desde lo artístico el riesgo asumido y en eso mucho tuvo que ver el equipo. El elenco inicial: Matías Bonfanti, Claudio Paz, Adolfo Marianoff, Exequiel Maya, Camilo Céspedes, Miguel Pascual, Roberto Francucci, Marisa Ramirez, Sofía Kreig, Florencia Minen, Mariano Rubiolo, Emiliano Demarco, Guillermo Frick, Federico Kessler y José Ignacio Serralunga.
Y el equipo técnico: Virginia Basualdo, Alejandro Maidana, Milagros Berli, Andrés Legallais, Fabián Pinnola, Diego Tomás, Federico Louteiro, Andrés Bellocchio, Pedro Deré, Rosana Balbuena, Diego Bargas, Pablo Cánepa, la agencia Moranda, Pablo Sarnari y Osvaldo Pettinari. Todos ellos conducidos por el director José María Gatto, también productor general.
Un genio que dialoga con el presente
También jugó a favor la genialidad de Shakespeare, tan preciso al aludir a la condición humana que sus reflexiones siempre están vigentes y conservan vigor, sea cual fuere el contexto. Aunque podría haber optado por colocar el acento en la relación entre padre e hijas (evidente y descarnado en Lear), Gatto puso hincapié en su carácter de metáfora de una sociedad en decadencia en tiempos difíciles.
"Mi mirada sobre la obra es netamente política, tiene que ver con lo que pasa con las sociedades en donde los gobernantes comienzan a ejercer el poder no sólo de una manera despiadada, sino sin límites. Sobre lo que sucede cuando un proyecto político, por su finalidad aparentemente buena, permite todos los medios para lograrla”, había dicho diez años atrás. Lo que sigue es evidente: el diagnóstico era tan válido en 2016 como ahora.
Un tratado sobre política
Cuando fue consultado por El Litoral para brindar algunas reflexiones a una década del estreno de "Rey Lear" en Santa Fe, Gatto admitió que resulta complejo brindar una consideración sobre el valor estético de una puesta teatral donde quien emite la opinión fue, al mismo tiempo director y productor.
"Se puede pecar de egocéntrico, presuntuoso y hasta de un falso criterio fundacional respecto a pautas en la organización y promoción de un espectáculo teatral independiente. Dejo todas esas consideraciones al recuerdo del público, a los teatristas y a la crítica especializada. Seguramente hubo aciertos, muchos errores y sin duda demasiada audacia", expresó. Optó por ratificar la "buena decisión" en "animarnos a poner en escena un clásico de tamaña entidad".
Para Gatto, "el texto nos enfrenta con la esencia de la condición humana, con los interrogantes más profundos del ser en un marco familiar reconocible y en un contexto de lucha de poder que constituye un tratado sobre política, poniendo el acento sobre las nefastas consecuencias de los regímenes autoritarios y tiránicos, que adquieren en estos tiempos una vigencia sorprendente, premonitoria".
Resaltó que la realización exigía pautas claras, como una puesta renacentista actualizada con los típicos juegos escénicos de la época: "lo macabro, la violencia explícita, la parafernalia con lluvia real en el escenario y un vestuario creado por Osvaldo Pettinari con mixtura de tramados manieristas y el estilo punk de Vivien Westwood".
También subrayó que "una impronta general deliberadamente inglesa de época se fusionaba con ecos rioplatenses. El verso blanco adquiría con la traducción y adaptación de Luis Gregorich, un plano lírico, de crítica política y filosófica sobre la ambición, el poder y la complejidad humana".
Pasión y disciplina
"La materialización en escena y más de 2.000 espectadores que durante tres horas se transportaron al mundo del Bardo no podría haber sido posible sin un equipo fuertemente consolidado. La generosa pasión y disciplina de cada uno de los integrantes del proyecto -donde no hubo principales ni secundarios- consolidó una experiencia notable".
"El espíritu del teatro con tradición isabelina o jacobina se hizo presente, no de un modo foráneo sino afianzado a una realidad, con un tinte local reconocible, donde el talento de cada uno de sus participantes se desplegó al máximo para generar expectación y cumplir con la responsabilidad de honrar una de la páginas más notables de Shakespeare", cerró.