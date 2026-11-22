Aniversario de "Rey Lear"

Hace diez años, Santa Fe se animó a poner en escena la tragedia más difícil de Shakespeare

En 2016, un grupo de teatristas locales dirigido por José María Gatto estrenó una de las obras más complejas del Bardo, nunca antes montada en la ciudad. A una década, el director repasó el riesgo asumido en una puesta que reunió a más de 2.000 espectadores, con lluvia real en escena y una lectura política del clásico.