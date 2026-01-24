Richard Nant Quinteto se presenta en El Taller

El sábado 24 de enero a las 21.30 en el Taller Casa de Arte, Richard Nant va presentarse con un quinteto formado por Fran Cecchini (saxo tenor), Hugo García (batería), Nahuel Lenardón (contrabajo) y Seba López (guitarra).
El músico oriundo de Córdoba, llega a Santa Fe para presentarse hoy 24 de enero en El Taller Casa de Arte junto a artistas locales.
El músico nacido en Camilo Aldao llega a Santa Fe como parte de una semana a puro jazz. Desde del miércoles, con la actuación de Jota P, el espacio cultural ubicado en 1º de Mayo 2924, brinda dos espectáculos de nivel internacional.
Para el fin de semana, el trompetista estará rodeado de grandes referentes del jazz santafesino en una noche ideal para que todos los aficionados del jazz puedan presenciar a un instrumentista de alto valor.
En lo que respecta a la carrera de Richard Nant, desde muy pequeño se vio interesado en la música a través del saxofón de su padre. A los 5 años ingresó a la Escuela de música y banda General Manuel Belgrano. En su adolescencia, a los 19 años se radicó en Buenos Aires donde estudió con Roberto “Fats” Fernández el instrumento y con Pedro Aguilar composición musical.
Ya desde muy joven, en los 80, trabajaba con artistas de renombre, entre ellos: Charly García, David Lebón, Fito Páez, Soda Stereo, Mariano Tito, Américo Belloto, Ziegler Lapouble y Asc entre otros.
En el funk, jazz rock y el latin formó parte de los grupos Volpini Band, Ghetto y Macondo respectivamente. En 1991 es becado por el Berklee College of Music y completa los estudios egresando con el diploma en composición de jazz.
En Boston integra los grupos de Giovanni Hidalgo y la Big Bang de Guillermo Klein y actualmente lidera el grupo Argentos y es parte de La Bomba de Tiempo.
Las anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $20.000 (según disponibilidad). Por reservas e informes, comunicarse al 342 5099137.