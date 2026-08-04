El viernes 7, en Hotel Riviera

Riviera Live Music: un recorrido musical para disfrutar durante la cena

El ciclo propone un recorrido musical en formato acústico donde en cada fecha se presenta una propuesta artística diferente en armonía con la gastronomía y el clima propio de cada encuentro. El pianista Lucas Querini y el guitarrista y cantante Julián Venegas serán los protagonista de la primera velada.