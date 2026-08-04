Julián Venegas y Lucas Querini presentan “SenSeis”: seis cancionistas referenciales de nuestro país, reinterpretados por otra generación. Obras elegidas de Raúl Carnota, Jorge Fandermole, María Elena Walsh, Teresa Parodi, Carlos Aguirre y Leda Valladares, sonarán a piano, voz y guitarra, atravesando las personalidades del dúo.
Riviera Live Music: un recorrido musical para disfrutar durante la cena
El ciclo propone un recorrido musical en formato acústico donde en cada fecha se presenta una propuesta artística diferente en armonía con la gastronomía y el clima propio de cada encuentro. El pianista Lucas Querini y el guitarrista y cantante Julián Venegas serán los protagonista de la primera velada.
El encuentro será el viernes 7 de agosto desde las 20.30, en el Hotel Riviera (San Lorenzo 1460); las entradas pueden reservarse al 341-6163270.
Julián “Chula” Venegas
Cantor, guitarrista, intérprete y compositor rosarino. Toda su producción discográfica y audiovisual está dedicada a la canción latinoamericana de raíz urbana y folclórica. Este eje le permite recorrer su país y el exterior con diferentes proyectos de música popular. Sesionó en más de treinta discos, y protagonizó (como solista o integrante de grupos) las siguientes grabaciones: Garupá, Ambulantes, Apartes, Choques, De barcos y derivas y Río arriba, entre otras. Paralelamente trabaja en la investigación, práctica y enseñanza del canto popular argentino.
Lucas Querini
Pianista, compositor, arreglador y docente. Con residencia en la ciudad de Rosario, lleva adelante una intensa actividad artística y pedagógica, produciendo proyectos que vinculan la música argentina y el mundo académico.
Ha colaborado y compartido escenario con artistas de primer nivel como Fito Páez, Chango Spasiuk, Jorge Fandermole, Lorena Astudillo, Ramiro Gallo, Noelia Moncada, Juan Pablo Navarro e Ignacio Varchausky, entre otros. Forma parte de la revitalización del tango y el folclore a través de numerosos proyectos con los que ha participado en más de 20 grabaciones discográficas propias y ajenas.
Se ha presentado en múltiples ocasiones en los principales festivales de música argentina, y ha realizado cinco giras europeas, llevando su música a países como Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Suiza, Dinamarca y España.