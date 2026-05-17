Junto a Suzi Dian y Saving Grace

Robert Plant: un artista pleno y a la altura de su pasado

El “dios dorado” de Led Zeppelin, devenido en un artista maduro y exquisito, presentó su flamante disco y banda homónimos, en un repertorio que incluyó canciones propias, folk tradicional y composiciones de artistas actuales, unidas por el estilo y la paleta sonora de la formación.