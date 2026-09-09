El 8 de noviembre

Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, llega a Rosario

Además de su show en Buenos Aires el 6 de noviembre, el legendario dará un show en el Metropolitano de Rosario, presentando su álbum “Fearless: Anthology 1965–2025”. Estará acompañado por la cantante irlandesa Imelda May.