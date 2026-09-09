Luego de diez años del América Latina Olé Tour que volvió a reunir a los Rolling Stones con su público argentino con tres fechas inolvidables en el Estadio Único de La Plata, Ronnie Wood anunció su regreso a Buenos Aires y su fecha en Rosario al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band.
Ronnie Wood, guitarrista de los Rolling Stones, llega a Rosario
Además de su show en Buenos Aires el 6 de noviembre, el legendario dará un show en el Metropolitano de Rosario, presentando su álbum “Fearless: Anthology 1965–2025”. Estará acompañado por la cantante irlandesa Imelda May.
El recital será el domingo 8 de noviembre, estará producido por DF Entertainment y contará con la presencia de la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada. Será el primer concierto de Wood como solista en la ciudad dentro de un tour sudamericano que también incluirá a Brasil y Chile.
Los tickets estarán disponibles únicamente a través de Turbo Entrada, desde el jueves 10 a las 12 (preventa Santander Visa) y el viernes 11 (venta general).
Presente vital
El anuncio llega en un momento especialmente activo para Ronnie Wood. Estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio N° 25 de los Rolling Stones.
Y el año pasado publicó “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.
El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde “I Feel Like Playing” (2010), entre ellas “Mother of Pearl” y una versión de “A Certain Girl” junto a Chrissie Hynde.
Ese es el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al país: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.
Vínculo especial
Ronnie Wood se prepara para un nuevo tour, que contará con shows por Europa y después cruzará el Atlántico para presentarse en Latinoamérica con Ronnie Wood & His Ammo Band.
Este recorrido por su biografía musical llegará, justamente, a uno de los públicos que mejor conoce esa historia: los Rolling Stones tienen una relación muy especial con Argentina
Las cuatro veces que se presentaron en el país -1995, 1998, 2006 y 2016- sus shows fueron acontecimientos masivos con más de 900 mil espectadores y todo el país movilizado con la épica propia de esta conexión excepcional.
Wood se refirió al lazo inquebrantable de la banda con quienes los siguen desde acá. Durante el “Hackney Diamonds Tour” usó sus redes para saludar en inglés y en castellano a los argentinos que cruzaron el continente para verlos en los shows estadounidenses: “Muchas gracias a todos los fans argentinos haciéndonos el aguante en el Hackney Diamonds tour por Norteamérica”.
Ahora ese vínculo sumará un nuevo capítulo: la presentación de Wood en Rosario será para muchos fanáticos la oportunidad de conectar de un modo distinto y más íntimo con uno de los músicos más importantes de la historia del rock.
El 8 de noviembre, Metropolitano se convertirá en un templo para los fanáticos que lleguen a Rosario: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre Rolling Stone, Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.