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Festivales, estrenos, ciclos y festejos: una intensa agenda cultural moviliza a la ciudad este fin de semana

El XII Festival de Blues, Musicalia y Música en el Mercado serán algunos de los encuentros destacados de este fin de semana. La programación también incluye un concierto de la Sinfónica, recitales de rock, folklore, música popular y teatro.