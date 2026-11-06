El "paréntesis cultural" que se abre este fin de semana en Santa Fe tiene de todo: teatro, música, cine y hasta propuestas literarias. Aunque los ojos del país estarán puestos en la llegada de León XIV, la "rueda" seguirá girando en la ciudad.
Festivales, estrenos, ciclos y festejos: una intensa agenda cultural moviliza a la ciudad este fin de semana
El XII Festival de Blues, Musicalia y Música en el Mercado serán algunos de los encuentros destacados de este fin de semana. La programación también incluye un concierto de la Sinfónica, recitales de rock, folklore, música popular y teatro.
Desde este viernes 6 y hasta el domingo 8, los distintos espacios de la ciudad abrirán sus puertas con espectáculos muy diversos, con artistas locales y figuras nacionales, algunas de las cuáles llegarán en el marco de sus giras por el país.
Entre las actividades cabe destacar el concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial, una nueva edición del Festival de Blues, los diez años del Centro Cultural Demos y el cierre de Musicalia, organizado por el Instituto Superior de Música. También habrá teatro con "A la luz del semáforo", "Como encendida" y "Las cosas maravillosas".
La programación incluye, además, las presentaciones de Flavio Mendoza, Vilma Palma e Vampiros, Nepal, Rodrigo Lussich, junto con recitales y ciclos musicales. Una guía con días, horarios y lugares para organizar la salida del fin de semana.
Viernes 6 de noviembre
"A la luz del semáforo" a las 21 en Nuevo Loa
Es una comedia dramática interpretada por Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins y con dramaturgia y dirección de Sebastián Roulet. La obra se inspira en hechos y personajes reales, como el caso del Chaca: un cantante de blues, que formó parte de las bandas más importantes del país, y fue reconocido cantando en un semáforo en Santa Fe.
Demos: 10° Aniversario a las 21 en Demos
El Centro Cultural y de Estudios Demos celebra sus primeros diez años de vida con una agenda cargada de actividades y pensada para que todos los santafesinos la puedan disfrutar. Durante una semana, entre el 3 y el 8 de noviembre, habrá charlas y recitales en la sede de calle 9 de Julio 2239. Continúa sábado y domingo.
Festival Musicalia a las 18 en Auditorio Jorge E. Molina, Ciudad Universitaria
En su vigesimosexta versión, este ciclo del Instituto Superior de Música propondrá siete conciertos gratuitos. Para hoy (viernes 6) está previsto Melisa Budini en ensamble + Cátedra de Aerófonos Andinos ISM, con dirección de Matías Marcipar. Continúa sábado y domingo.
Concierto de la Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El ensamble se presentará en su decimosexto concierto de la temporada 2026. La dirección estará a cargo del Maestro brasileño Tobías Volkmann como invitado; y contará con la participación del jefe de fila de violonchelos de la Sinfónica santafesina, Fernando Gentile, como solista.
Presentación "Travesía infinita" a las 18.30 en El Retablo
La sala cultural independiente de Moreno 2441 convoca a la presentación del libro digital de María Cristina Pepe. Una conversación con los lectores.
Ciclo Teatral Bruza 26 a las 21 en el Foro de la UNL
Del 29 de octubre al 7 de noviembre, un ciclo para homenajear a Rafael Bruza, dramaturgo fundamental de la escena argentina, y celebrar la vigencia de su legado. Hoy viernes se presenta “Días de sol”, de Grupo La Puerta de San Francisco. Continúa el día sábado.
"Como encendida" a las 21 en La 3068
Obra escrita y dirigida por Alberto Serruya, con las actuaciones de Carolina Cano y Juan Candioti. Se trata de una relectura de un momento de La gaviota, de Antón Chéjov: el regreso de Nina al lugar donde comenzó a actuar.
Flavio Mendoza: "La Cúpula" a las 21 en el Estacionamiento Del Hiper Chango Más
Concebida como mucho más que un escenario, es un espacio vivo donde cada detalle forma parte de la propuesta. Su primera producción, “El Príncipe Feliz, Corazón Dorado”, invita al público a recorrer una historia conmovedora. Se presenta miércoles, jueves y viernes a las 21 y sábados y domingos con doble función a las 18 y a las 21.
Tenor Madness a las 21.30 en El Taller Casa de Arte
Tributo a saxofonistas tenores de la era del Bebop: Sonny Rollins, Dexter Gordon, y otros.
Made in Arg - Voz de Raíz a las 21 en Stanley
Es el último Mic Club del año, una propuesta organizada por Las Alas de mi Voz, bajo la dirección de Natalia Ramírez. La noche reunirá folklore y rock nacional, con la participación de Meli Arce como artista de apertura y de Agus Anganova y Naty Platero, de Humboldt, como invitadas.
Proyección "Argentina sangra por las barrancas del río Paraná" a las 20 en El Solar de las Artes
Organiza la agrupación Mesa Docente. La sinopsis indica: “el río Paraná y su proceso de privatización. Un recorrido a través de testimonios en primera persona de quienes luchan en su defensa y por su soberanía, visibilizando la realidad que deja el saqueo en nuestra sociedad”.
Charla sobre Dino Buzzatti a las 18 en el Círculo Veneto
El Círculo Veneto de Santa Fe, presenta a la Prof. Mg. María Luisa Miretti en una charla sobre el escritor italiano Dino Buzzati. Será una oportunidad para descubrir la vida y la obra de uno de los grandes narradores italianos del siglo XX.
"La luna que te parió" a las 20 en Rivadavia 2871
"De Aries a Piscis, seis actores despliegan una serie de comportamientos a menudo destructivos", aseguran los creadores de esta obra. Repite el domingo.
"Cerati infinito" a las 21 en Tribus
Verde Musgo presenta su show con todos los clásicos de Soda Stereo y la carrera solista de Gustavo Cerati. Entrada libre y gratuita. En el trasnoche, llega Alma Renga, para vivir todos los clásicos de La Renga.
Tangos a las 21 en Valeri Montrul
Noche de Tangos con los reconocidos músicos Luciana Tourné (voz), Ariel Micol (bandoneón) y Juan Aneiros Monti (piano).
Sábado 7 de noviembre
"Resiliente: Demuestra de lo que estás hecho" a las 21 en la Sala Marechal del Teatro Municipal
Año 1918. Gabriel, un visionario del teatro que no logró el éxito en Europa, decide migrar a Argentina. En este nuevo suelo, se embarcará en una aventura única: buscar fenómenos, artistas callejeros, acróbatas y talentos de todas partes del mundo para crear un espectáculo inolvidable.
"Fausto criollo" a las 20 en el Auditorio Sarmiento
La obra de Mario Esteban, basada en el poema de Estanislao del Campo que data del siglo XIX, será presentada por el Coro Mixto y el Coro Masculino del Instituto Coral de Santa Fe. La propuesta combina canto coral, solistas y músicos folclóricos en tres funciones durante el fin de semana. Repite el domingo.
"Puentes Aires" a las 19 en Nuevo Loa
Un ciclo federal creado por Peter Brando y Agustina Arriola. Puentes Aires impulsa la circulación de proyectos escénicos entre Santa Fe y Buenos Aires, promoviendo el intercambio artístico y el fortalecimiento cultural interregional. Integrado por el unipersonal “Dita” (Agustina Arriola), el proyecto musical Peter Brando y la obra teatral “Humor del Negro”.
XII Festival de Blues a las 19 en Hub
La nueva edición del encuentro llega a Hub con un line up de lujo. El festival comenzó con el objetivo de recuperar un lugar que la ciudad poseía en la década del 90, cuando Santa Fe era considerada por la prensa y los músicos como “La Capital del Blues”.
"Medida de distancia" a las 20 en La 3068
Escrita y dirigida por Julieta Vigo. Actúan: Ruben Von Der Thüsen, Sofía Kreig, Leilén Bouchet y Pamela Bertona.
"Música en el Mercado" a las 19 en el Mercado Progreso
Música en el Mercado, el ciclo que se consolidó como el epicentro sonoro de la región, despide su edición 2026 con una fecha imperdible.
Nepal a las 21 en Tribus
Nepal llega para celebrar sus más de 40 años de carrera. Con sus miembros históricos y toda la fuerza que los convirtió en una banda pionera del metal pesado nacional. El trasnoche será con Pogo Hits Edición Metal.
Vilma Palma e Vampiros a las 21 en Lemon Arena
Es una legendaria banda de rock fundada el 20 de septiembre de 1990 en la ciudad de Rosario por Mario "Pájaro" Gómez, Gerardo "Largo" Pugliani y Jorge Risso.
Noche de música en vivo a las 20.30 en Stanley
El espacio cultural se prepara para recibir un encuentro musical imperdible este sábado, con entrada libre y gratuita. El show contará con la participación de las artistas Carolina Villanueva, Viviana Palermo, Greta Moró y Marina Marangoni.
Picheo 808 a las 22 en Complejo Complot
"En noviembre empieza el calorcito, la temporada al aire libre y esas noches de calor que tanto nos gustan. Nos vemos en Complot Open Air para vivir una noche del 2016. ¿Están listos para vivir el party de tus sueños?", dicen los organizadores.
Guitarras en concierto a las 20.30 en El Retablo
Se presentan lumnos del ISM (profesor Pablo Ascúa). Interpretarán obras del repertorio latinoamericano y universal.
Domingo 8 de noviembre
Rodrigo Lussich a las 20.30 en Uhlalá
El periodista llega con “Acelerado”, su nuevo unipersonal de humor dirigido por Darío Orsi. Con su estilo único, ritmo vertiginoso y humor ácido, el conductor invita a recorrer las anécdotas más desopilantes de su vida.
Festival Nacional a las 21 en Tribus
Festival Nacional regresa a Tribus con los mejores homenajes a nuestro rock: Alda Delta (Tributo a Divididos) y Los Cancheros (Tributo a Los Piojos). Entrada libre y gratuita.
"Juglarse la vida" a las 20 en Rivadavia 2871
El cantautor Ignacio Copani regresa a Santa Fe con un recorrido musical que entrelaza sus composiciones más recientes con aquellos clásicos infaltables de su repertorio, caracterizados por el compromiso social, el humor, la ironía y la calidez que lo definen desde siempre.
Música Argentina a las 20 en La Abadía
El Ensamble MPA es un proyecto integrado por músicos de reconocida trayectoria, provenientes de los ámbitos de la música popular y académica, reunidos con el propósito de explorar y difundir la obra de compositores como Piazzolla, Leguizamón, Pignoni, Alem y otros.
Juanba a las 20.30 en Stanley
"Soy Juanba, un músico de habitación que ha tomado la decisión de darse a conocer en el escenario. Va a ser un show de rock nacional con Desequilibrados como banda invitada en el cual voy a presentar también la primera canción que compuse", señaló el protagonista del show.
"Las cosas maravillosas" a las 20 en Nuevo Loa
Hacer una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir. Con gran sentido del humor y una historia conmovedora, la obra es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.
Punto Medio Música a las 20 en Valeri Montrul
El dúo llega desde Buenos Aires para interpretar canciones melódicas. Actuó en los medios televisivos y realizó giras por Uruguay, ahora desembarca por primera vez en Santa Fe.