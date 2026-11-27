Noviembre se va con la ciudad llena de eventos. Entre el viernes 27 y el domingo 29, escenarios, salas y espacios alternativos reúnen más de veinte propuestas, desde fiestas, tributos y teatro hasta un amplio abanico de música que va del barroco al rap. Como si el año quisiera empezar a despedirse sin dejar nada importante afuera. Lo que sigue es una guía para recorrer este "mapa" sin apuro.
Santa Fe despide noviembre con una agenda cultural heterogénea
Entre el viernes y el domingo, la ciudad se llenará de tributos, teatro, despedidas, música de cámara y fiestas de fin de año, como si el mes quisiera irse con todas las luces encendidas. Horarios, lugares y el detalle de todas las propuestas.
Viernes 27 de noviembre
Nonpalidece a las 21 en Tribus
La banda celebra tres décadas de trayectoria. Para ello, emprendió una gran gira para llevar su música y su mensaje a los escenarios más importantes de la región. En ese marco, se presenta en el espacio de República de Siria 3572. Trasnoche: Club Local, homenaje al rock nacional.
Flaco Vázquez a las 21 en Demos
"Llega a nuestra casa una noche especial de música en vivo y encuentro. Recibimos en el escenario de Demos a Flaco Vázquez para compartir sus canciones y vivir una velada única en Santa Fe", anunciaron los organizadores.
"A la luz del semáforo" a las 21 en Nuevo LOA
El Chaca y el Dr. comienzan su jornada en el lugar que habitan a diario: el banco de un cantero central del bulevar, frente al semáforo que constituye su medio de subsistencia. El objetivo es el mismo de siempre: conseguir dinero para el vino. Dramaturgia, dirección y producción general: Sebastián Roulet.
Peña Trasfoguero a las 21 en El Solar de las Artes
"Nos encontraremos para cantar, bailar y celebrar nuestras raíces, renovar el espíritu artiguista y brindar por tantos encuentros compartidos. Traé tu pañuelo y vení a compartir una noche a puro folklore", dicen los organizadores.
"María Antonieta, la de Austria" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Compañía Teatral Ze Pelintra presenta un soliloquio escrito y dirigido por Brian Bolsón que le da a la reina el tiempo que no tuvo para armar su defensa frente al Tribunal Revolucionario.
"La cúpula" a las 21 en Estacionamiento del Hiper Chango Más
Flavio Mendoza vuelve a sorprender con un proyecto que integra teatro, circo, música en vivo, tecnología, artes escénicas y recursos inmersivos en un mismo espacio. Continúa sábado y domingo.
"Los Hijos, Tucumán veinte años después" a las 19.30 en la Fotogalería Municipal
La muestra de Julio Pantoja es uno de los proyectos seleccionados por Convocatoria Nacional 2026, y se presenta como un ensayo fotográfico sobre los hijos de las víctimas del terrorismo de Estado.
Sami de regreso a las 21 en Stanley
Dueña de una de las voces más dulces y queridas de Santa Fe, vuelve a subirse al escenario para regalarnos un encuentro mágico, cercano y lleno de emoción.
Banda Sinfónica Juvenil a las 18.30 en La Redonda
Dirigida por Víctor Malvicino, presentará un variado repertorio universal para bandas. La cita es en el espacio ubicado en Salvador del Carril y Belgrano.
Es un festival que convoca a profesores y alumnos de violoncello de toda América. Su esencia está basada en el Método Suzuki creado en 1945 en la ciudad de Matsumoto, Japón por el Maestro Shinichi Suzuki. Continúa el sábado.
Dos años de Fundación Cauces a las 20.30 en Cauces
La institución celebra dos años de encuentro, cultura y trabajo colectivo en la ciudad, con música en vivo, intervenciones artísticas y transmisión de streaming
"Mediumnidad" a las 21 en Rivadavia 2871
Es una experiencia única e irrepetible donde el público no sólo presencia, sino que "siente y vibra junto a las almas". Noelia Pace conduce a comprender que la muerte no es un final, sino una transformación constante de la energía que nos constituye.
Sábado 28 de noviembre
Zeballos a las 21 en Hub
El fenómeno del rap uruguayo vuelve para romper todo con la presentación de su nuevo disco "Amor Fiado" en el marco de su tour 2026.
"Caleidoscopio": concierto despedida de Virginia Bono a las 20.30 en el Teatro Municipal
El Coro Polifónico Provincial de Santa Fe ofrecerá un nuevo concierto de su temporada 2026. El mismo posee una alta carga emotiva para el organismo, será el último de la temporada oficial y marcará el cierre del ciclo de la Maestra Virginia Bono como directora titular del ensamble.
Cantada de cierre del año a las 21 en El Solar de las Artes
Una noche de música para compartir el proceso de los talleres de canto del Solar junto a una banda en vivo compuesta por bajo, batería y guitarra.
"Mi última Navidad" a las 21 en Nuevo LOA
Una propuesta que combina humor, emoción, canciones originales interpretadas en vivo y personajes entrañables.
Rey Garufa a las 21 en Tribus
El tributo Redondo vuelve a Santa Fe con su show "En Directo" extendido XXL, de duración extendida con todos los himnos ricoteros y canciones inéditas. Trasnoche Ricotero.
Gol De Chancho, Sahira Wilds y THC a las 21 en Demos
El espacio despide el año con la participación de tres bandas santafesinas en vivo.
"Una noche, tres shows" a las 21 en Stanley
Anahí Millan presenta “El fulgor de un abrazo”; Guille Bolívar presenta “Contratiempo Vivo” y Diego Francia presenta “Amor Acústico”.
"Arlt, el fantasma de Roberto" a las 21 en Rivadavia 2871
"La vida de Roberto Arlt, un genio literario adelantado a su época, me permitió incursionar con rigor hasta en los más mínimos detalles de una Buenos Aires caótica y marginal, canallesca, lunfarda y prostibularia de principios del siglo veinte", dice el creador, Jesús Cello. Continúa el domingo.
Domingo 29 de noviembre
"Ácido sabor" a las 20 y a las 21 en Valeri Montrul
Es una propuesta escénica de teatro y danza que se adentra en el complejo e inevitable recorrido de los vínculos amorosos. A través de distintas historias en etapas contrastantes (el nacimiento del deseo, la permanencia, las crisis y la obsesión), la obra explora el amor, la lujuria, las peleas y la toxicidad.
"Trasnoche paranormal: desde el más allá" a las 20 en Uhlalá
El reconocido locutor, conductor y escritor desembarca en la ciudad de Santa Fe para presentar un espectáculo único en vivo donde el misterio, la intriga y lo inexplicable cobran vida.
We Love Dancing: muestra anual a las 20 en el Centro Cultural Provincial
El Estudio de Baile We Love Dancing presenta su 14° Muestra Anual. Bajo el título “We Love Star, el show de tu banda favorita”, el estudio presentará una producción única e con una sola función programada para despedir el año a puro ritmo.
Delta y Los Gasistas a las 21 en Tribus
Las mejores canciones del rock nacional llegan a Tribus de la mano de Delta (tributo a Divididos) y Los Gasistas (tributo a Viejas Locas e Intoxicados). Entrada libre y gratuita.
"Espejos del barroco" a las 19 en el Teatro Municipal
Una propuesta musical de excelencia que reunirá en el escenario al clavecinista español Yago Mahúgo y al violista local Adrián Dvoracek.
"Las cosas maravillosas" a las 20 en Nuevo LOA
Hacer "una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir". Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.