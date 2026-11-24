Entre los personajes que se hicieron más conocidos en la ciudad de Santa Fe en los últimos diez o quince años, aparece el "Chaca". Hacia 2014, vivía en situación de calle pero antes había tenido una extensa carrera como músico de rock y blues, que se había codeado con referentes nacionales.
"Chaca", el rockero que vivió como linyera en las calles de Santa Fe, inspiró una obra teatral
Antes de vivir en la calle, el Chaca fue músico de rock y blues y se codeó con referentes nacionales. Su vida, junto a la de otros hombres que Sebastián Roulet conoció en su barrio, es el punto de partida de "A la luz del semáforo", que cuenta con Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins en escena.
Ese fue uno de los pilares en los cuales se basó Sebastián Roulet para concebir "A la luz del semáforo", obra teatral protagonizada por Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins que se estrenó recientemente en la ciudad.
"En realidad, todo se remonta a finales del 2024, cuando empezaron a aparecer de manera recurrente recuerdos de hombres que habitaban el barrio de mi adolescencia. La obra no surge específicamente en torno a la historia del Chaca, aunque sí está finalmente atravesada por ella", explicó.
Vidas para contar
Una de esas remembranzas de Roulet es la de un tal Coqui, que deambulaba por su barrio diciendo que había tenido una buena vida y había perdido todo "por los burros". "En una oportunidad me lo crucé y, en medio de la calle, se puso a cantar la canción 'Merceditas'".
Otra es la de un hombre que vivía al lado de la Basílica de Guadalupe, en la Plaza del Folklore, y decía ser doctor. La historia del Chaca se introduce porque Roulet lo conoció. "Yo tenía un auto rojo, se acercó a la ventanilla y me cantó: ‘Yo tengo un auto rojo y todas las mujeres vienen a mí’".
Ese universo de marginales (que remite a ciertas películas de John Huston como "Fat City") seduce particularmente a Roulet. "Personas con talento que han llegado a un nivel social y económico y de pronto arrancan una lenta caída, tan lenta que solo se dan cuenta cuando ya es tarde", indicó.
Vino para cantar
"Me interesó también un denominador común que tienen los personajes de esas historias, es que buscan una moneda para el vino y a partir del vino es como que recobran el alma y se ponen a cantar", explicó.
Cosas de la condición humana: en medio de una situación adversa, aún así "se filtra el deseo de expresarse, el deseo de cantar", apuntó. Allí percibió un hilo conductor que hilvana las historias de estos hombres, que aparecen ficcionadas en "A la luz del semáforo".
Un universo con peso propio
Aunque se basó en más de una historia, el caso del Chaca le sirvió particularmente para la dramaturgia dado que tenía mucha información disponible. Por ejemplo, la cobertura que hizo El Litoral de su historia y los videos subidos a YouTube.
"Para construir el universo de la obra, utilicé también la propia mirada sobre lo que implica el universo del semáforo, algo que uno vive a diario. Cuando frena el auto y de pronto hay un vendedor de flores, una persona que quiere limpiar los vidrios, otro que vende paltas o un malabarista".
La ciudad y las canciones
"En cuanto a inspiraciones artísticas la ciudad misma me sirvió para, en reunión con las colaboradoras de arte, escenografía y vestuario, terminar de definir los detalles. Ellas aportaron desde su conocimiento y talento todo lo que es el armado de la puesta en escena", subrayó.
Las canciones merecen un comentario aparte, porque los dos personajes (el doctor y el Chaca), están atravesados por las historias de las canciones de su vida. "Hay una búsqueda durante toda la obra de recordar cuáles eran esas canciones que les servirían, en el semáforo, para ganar una monedita más para el fin supremo, que es comprarse un vino", remarcó el dramaturgo.
Una nota de El Litoral
Un detalle de color: durante la representación se lee una nota publicada por El Litoral. "El actor conserva esa nota en su bolsillo, es para él como un currículum, un tesoro, una muestra del reconocimiento de su vida pasada como músico que formó parte de grandes bandas de blues y de rock", dijo Roulet.
"Por otro lado, la nota permite, desde la dramaturgia hacer una breve presentación de la historia del personaje que estamos representando. Además cada vez que el doctor le lee la nota al Chaca, él se siente valorado", agregó.
Funciones y equipo
La obra se podrá ver en Nuevo Loa, los viernes de noviembre a las 21. Actúan Maximiliano Andrés Jenkins y Gabriel Pandolfo, la escenografía y arte son de Maia Esquivel y Melisa Guerrero y en vestuario y arte está Eve Medina.
El diseño de planta de luces y operación son de Sergio Robinet y Ruy Gatti, el diseño de maquillaje es de Marisa Ramírez, las piezas audiovisuales y backstage de Victoria Mendoza y la fotografía y piezas gráficas de Marcela Pucci.
En prensa y asistencia de producción se desempeñan Rosana Balbuena y Rosario Lucero. La dramaturgia, dirección y producción general están a cargo de Sebastián Roulet.