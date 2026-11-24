Un personaje que se volvió célebre

"Chaca", el rockero que vivió como linyera en las calles de Santa Fe, inspiró una obra teatral

Antes de vivir en la calle, el Chaca fue músico de rock y blues y se codeó con referentes nacionales. Su vida, junto a la de otros hombres que Sebastián Roulet conoció en su barrio, es el punto de partida de "A la luz del semáforo", que cuenta con Gabriel Pandolfo y Maximiliano Jenkins en escena.